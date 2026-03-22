ନୂଆ ଚିନି କାରଖାନା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ନୟାଗଡ଼ରେ 3 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ

ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଟାସ ଲିମିଟେଡ (IPL) ଦ୍ୱାରା ନୟାଗଡ଼ରେ ନୂତନ ଚିନି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଘୋଷଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।

Site identification process for new sugar factory begins, 3-member delegation visited Nayagarh
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 22, 2026 at 8:07 AM IST

ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଚିନି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଟାସ ଲିମିଟେଡ (IPL) ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଚିନି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଟାସ ଲିମିଟେଡ ଦ୍ଵାରା 3 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଚିନିକଳ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଚିନିକଳ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ନୂତନ ଚିନିକଳ ନେଇ ଉତ୍ସାହ:
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିନି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅଞ୍ଚଳର ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ଜୀବିକା ପାଇବେ । ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା:ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବାଲୁଗାଁ ନିକଟରେପୁରୁଣା ଚିନିକଳ ନିକଟରେ ଥିବା 70 ଏକର ସ୍ଥାନ ସହିତ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୁମି ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ପରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନୟାଗଡ଼ରେ ଚିକିକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି ।
ଚିନି କଳ ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ:ନୟାଗଡ଼ରେ ଚିନିକଳ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଜିତିବାର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଚିନିକଳ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ । "ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିନିକଳ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ସରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏବେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି," ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ Indian Potash Limitedର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ନୟାଗଡ଼ରେ ନୂଆ ଚିନିକଳ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପୁରୀ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଚିନିକଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ:
ନୟାଗଡ଼ରେ ନୂଆ ଚିନିକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଗମେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 40 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପାଣିପୋଇଲାସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଚିନିକଳ ନିକଟରେ ଥିବା 70 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଚିନିକଳ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଟେକ୍‌ନିକାଲ୍ ଦଳ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଚିନିଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ପାଣି ପୋଇଲା ଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଚିନିକଳଟି ଅଡୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡିଛି । କୋର୍ଟରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ୮୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାମଲା ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୁଣା ଚିନିକଳକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପୁରୀ MP ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ଚିନି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଟାସ ଲିମିଟେଡ଼ ଦଳର ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥଙ୍କ ସମେତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ କୃଷି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚିନିକଳ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

