ETV Bharat / state

ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ସଂପନ୍ନ, ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଫେରିବେ ମନ୍ଦିର

ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ବିବାହ ପରେ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Sitalsasthi Yatra Bhubaneswar devotess witnessed Divine Marriage of Lingaraj Prabhu and Maa Gouri
ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା: ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ଫେରିବେ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BABA LINGARAJ MAA GOURI SITALSASTHI , ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି, ସରିଲା ଦେବ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିବାହ । ବିବାହ ପରେ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଆଶିଷ ନେଉଛନ୍ତି । ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିବାହର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଡମ୍ବରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କରିବେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ।

ଏକାମ୍ର ଅଧିପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଏକାମ୍ରବାସୀ:
ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମା' ଗୌରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନୃତ୍ୟ ସହ ବାଣ ରୋଷଣୀ ତାଳେ ତାଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଭକ୍ତଙ୍କ କୋଳାହଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଝୋଟି ଚିତା ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଏକାମ୍ର ଅଧିପତିଙ୍କୁ ଏକାମ୍ରବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।

ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ସଂପନ୍ନ, ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଫେରିବେ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ବାସୁଦେବ ରୁହନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତି ୧୧ ଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବରାନୁଗମନ ହୋଇଥିଲା । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ରେ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବା । ସେଠାରେ କେଦାରଗୌରୀଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବାଟ ବରଣୀ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ରାତି ୩ଟାରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣ ସହ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏହି ମିଳନ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଧରି ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଥିଲେ । ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

Marriage ceremony of Mata Parvati and Baba Lingaraj Mahaprabhu
ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି:
ଏହି ଅପରୂପ ଦର୍ଶନ ସହ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି । ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜି ସ୍ବଗୃହ ଗମନ କରିବେ । ଆଜି ରାତିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ନବ ଦମ୍ପତି ଯିବାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିଭ୍ରମଣ ସହ ରାତି ୧୦ ଟାରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଭକ୍ତ ଓ ଏକାମ୍ର ନିବାସୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଓ କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ ।

Baba Lingaraj Mahaprabhu is coming with his aids.
ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ କନ୍ୟା ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଆୟୋଜନ ହେବ । ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ମିହିର କୁମାର ମହାପାତ୍ର

Beautiful Artwork
ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି (ETV Bharat Odisha)
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଥିଲେ । ସେହି ପବିତ୍ର ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିରେ ଶିବ ବିବାହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ବିବାହ ସମୟରେ ବରଯାତ୍ରୀ, ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ, ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେପରିକି ହାତଗଣ୍ଠି କଉଡ଼ିଖେଳ ସହ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଏହି ବିବାହ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
Crowd of devotees on Baba Lingaraj's Sitalsasthi Yatra
ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋକମାଳା ଓ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଭଜନ ଓ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିରେ ବର ଯାତ୍ରା ଓ ବିବାହ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିବାହର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି

ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭବ୍ୟ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା: ଗଡିଲା ରଥ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା: ଧୁ୍ମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ସରିଲା ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ, ଆଜି ରାତିରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

LINGARAJ TEMPLE BHUBANESWAR
BABA LINGARAJ MARRIAGE CEREMONY
ଭୁବନେଶ୍ବର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା
SITAL SASTHI FESTIVAL BHUBANESWAR
BABA LINGARAJ MAA GOURI SITALSASTHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.