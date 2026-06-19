ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ସଂପନ୍ନ, ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଫେରିବେ ମନ୍ଦିର
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ବିବାହ ପରେ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 19, 2026 at 12:45 PM IST
BABA LINGARAJ MAA GOURI SITALSASTHI , ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି, ସରିଲା ଦେବ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିବାହ । ବିବାହ ପରେ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଆଶିଷ ନେଉଛନ୍ତି । ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିବାହର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଡମ୍ବରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କରିବେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ।
ଏକାମ୍ର ଅଧିପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଏକାମ୍ରବାସୀ:
ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମା' ଗୌରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନୃତ୍ୟ ସହ ବାଣ ରୋଷଣୀ ତାଳେ ତାଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଭକ୍ତଙ୍କ କୋଳାହଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଝୋଟି ଚିତା ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଏକାମ୍ର ଅଧିପତିଙ୍କୁ ଏକାମ୍ରବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
ବାସୁଦେବ ରୁହନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ:
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତି ୧୧ ଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବରାନୁଗମନ ହୋଇଥିଲା । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ରେ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବା । ସେଠାରେ କେଦାରଗୌରୀଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବାଟ ବରଣୀ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ରାତି ୩ଟାରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣ ସହ ଉଭୟ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏହି ମିଳନ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଧରି ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଥିଲେ । ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି:
ଏହି ଅପରୂପ ଦର୍ଶନ ସହ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି । ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜି ସ୍ବଗୃହ ଗମନ କରିବେ । ଆଜି ରାତିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ନବ ଦମ୍ପତି ଯିବାର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିଭ୍ରମଣ ସହ ରାତି ୧୦ ଟାରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଭକ୍ତ ଓ ଏକାମ୍ର ନିବାସୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଓ କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ ।
ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ କନ୍ୟା ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଆୟୋଜନ ହେବ । ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ମିହିର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ।
ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋକମାଳା ଓ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ, ଭଜନ ଓ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିରେ ବର ଯାତ୍ରା ଓ ବିବାହ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିବାହର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର