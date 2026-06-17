ETV Bharat / state

ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଜଗିବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାକୁମ୍ଭ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେବ ଦମ୍ପତି ବିବାହ । ଏବର୍ଷ 23ଟି ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

60 police platoons will guard Sambalpur during Sitalsasthi Yatra police released travel routes
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ସହର ଜଗିବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରୁଟ୍ ତଥ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sital Sasthi Yatra 2026 , ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ହେବ ଦେବ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 10 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କଳାକାର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଫଳରେ ସହରରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସହର ଜଗିବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ , ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରୁଟ୍ ତଥ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଠକ :
ଶୀତଳ ଷ୍ଠଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା, ଯାତ୍ରା କମିଟିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚୋରୀ, ଛିନତାଇ ଏବଂ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବା, ଅପରାଧ ରୋକିବା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ( SP) ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

60 police platoons will guard Sambalpur during Sitalsasthi Yatra police released travel routes
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ସହର ଜଗିବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରୁଟ୍ ତଥ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ଚଳିତବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ 23ଟି ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମୁଦାୟ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ

Police releases route information for travel
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରୁଟ୍ ତଥ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସହରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, " ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାକୁମ୍ଭ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବ । ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡୁଆପଡ଼ା, ମୁଦିପଡା, ଠାକୁର ପଡ଼ା, ବଡ଼ ବଜାର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।" 18 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯାତ୍ରା କମିଟି ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା:
ଝାଡୁଆପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଓ ଏସଡିପିଓ ପ୍ରମୁଖ ଝାଡୁଆପଡ଼ା, ନନ୍ଦପଡ଼ା ଓ ମୁଦିପଡା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସହରର ମନ୍ଦଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜେଲ୍ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ସିସିଟିଭି ଓ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁଆଡେ ନଜର ରଖାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l "

Police releases route information for travel
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରୁଟ୍ ତଥ୍ୟ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)
ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ମହିଳା କଳାକାର ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲଗୁଡିକରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ସହ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ମହିଳା କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ନୃସିଂହ ନିଉତା ସମ୍ପନ୍ନ, ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ପଡିଲା ମୂଳଦୁଆ, ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ସହ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା
SITAL SASTHI SECURITY ARRANGEMENTS
SITAL SASTHI FESTIVAL ODISHA
SHIVA PARVATI MARRIAGE CEREMONY
SAMBALPUR SITAL SASTHI YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.