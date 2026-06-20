ବିଲୁପ୍ତ ଲୋକକଳାର 'ସଞ୍ଜୀବନୀ' ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା; 300ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ 12 ରାଜ୍ୟର 5000 କଳାକାର, ସବୁଠୁ ବଡ ମଞ୍ଚରେ ବଞ୍ଚିଛି କଳା
ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଡିଜେ ବାଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମରି କଳା ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ କଳାକାର । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 20, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 4:11 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ନିଆରା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିବାହର ଏହି ପର୍ବରେ କେଵଳ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାକୁମ୍ଭ । ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଭିତରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲୋକକଳା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ । ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକକଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ବଡ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି । ରାଜ୍ୟ ଭିତର କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ରାଜ୍ୟ ବାହାର କଳାକାର, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ପୂରାତନ କଳା ପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା 'ସଞ୍ଜୀବନୀ' ସଦୃଶ । ଖାଲି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାପା ଅଜା ଅମଳର କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି କଳାକାରମାନେ । ପ୍ରତିବର୍ଷ 12ଟି ରାଜ୍ୟର 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ।
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ-
ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା l ଏହା ବହୁ ପୁରୁଣା l 300 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହାସିକ ଦୀପକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜୁତି କାଳରୁ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀମାନେ ଦେବ ବିବାହର ପର୍ବ l ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତିରେ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ l ଆଉ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପରେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ବା ଧରା ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ l ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଦେବ ବିବାହରର ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକକଳା ଓ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ କଳାର ଦଳ ଗୁଡିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ l ଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇ ଆସୁଛି ।
ବିଲୁପ୍ତ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛି ଯାତ୍ରା-
ସମ୍ବଲପୁରର ଝାଡୁଆପଡା ଅରଣ୍ୟକ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, "300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଏହା ଲୋକକଳା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଦେଇ ଆସୁଛି l ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ନିଜ କଳାକୁ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ନପାଇ ବଣ ମଲ୍ଲୀ ପରି ମଉଳି ଯିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ଦେଇ ବିଲୁପ୍ତ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛି ।" ସେ ପୁଣି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର କେତେକ ନୂଆ ଲୋକ କଳାକାର ଦଳଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଂଚି ସାରିଥିବା କଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତଵ୍ୟ ହୋଇଥାଏ l ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ l
'ଆମରି କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଆସିଛୁ'
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସି ବେସ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କୁହନ୍ତି l ଏଠାରେ ଆୟୋଜକଙ୍କ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି l ଛତିଶଗଡର ଯଶପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମୟୂର ନାଚ କଳାକାର ଅନୀଲ କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଛୁ l ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ଏଠାରେ ଆମ ଭଳିଆ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଏକ କଳା ମଞ୍ଚ ମିଳୁଛି ଓ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି l ଏଠିକାର ଆୟୋଜକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି l ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା l ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଡିଜେ ବାଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମରି କଳା ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି l ତେବେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆମକୁ ମଞ୍ଚ ଦେଇଛି l ତେଣୁ ଆମଭଳି କଳାକାର ଆମରି କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବୁ l
'ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛଡା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଆମ କଳାକୁ ଦେଖି ପାରିବେ'
ସେହିପରି କିଛି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ବରଂ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି l ଏପରି ଜଣେ କଳାକାର ହେଲେ ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟ ରାୟଗଡରୁ ଆସିଥିବା ଆଦିବାସୀ କରମା ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ଟିକେଶ୍ୱଏ ରାଠିଆ l ସେ ଓ ତାଙ୍କ କରମା ନୃତ୍ୟ ଦଳ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ l ଏଠାରେ ଆମର କଳା ପରିବେଷଣ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ l ଏଠାରେ ଆମେ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଥାଉ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁନୁ l ଆମେ ଏଠାକୁ ଆମର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁ, ଯେମିତି କି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛଡା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଆମ କଳାକୁ ଦେଖି ପାରିବେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ କଳା ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ l ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କଲରେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଯାଉ ଯେପରିକି ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅମଳର ଚାଲିଆସିଥିବା ଆମ ଏହି ଲୋକ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ l"
ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ କଳାକାର ସୁଗୁତରାମ ଭଗତ କୁହନ୍ତି ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ l ଏଠାରେ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବା ସହ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ମିଳି ଆସୁଛି l ଏଠାରେ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ ଆମରି ରହିବା,ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସିଥାଉ l
ନନ୍ଦପଡାର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ 200 ଜଣ ଦୁଲଦୁଲି କଳାକାର, 100 ଜଣ ସମ୍ପ୍ରଦା କଳାକାର, ଉଜ୍ଜୟିନୀର 120 ଜାଣିଆ ଡମ୍ୱରୁ ନୃତ୍ୟ ଦଳ, 200 ଜଣ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ କଳାକାର, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର 50 ଜାଣିଆଁ କାନ୍ତରା ନାଚ, କେରଳମର 55 ଜାଣିଆ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର 100 ଜାଣିଆ କଳସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚ, ଖଡ଼ଗପୁରର 45 ଜାଣିଆ ବାଘ ନାଚ ଓ ଧାପୁ (Dhappu) ନାଚ, ପଞ୍ଜାବର 33 ଜାଣିଆ ଆଖଡ଼ା ନୃତ୍ୟ, 75 ଜଣ ଗୁମୁରା ନାଚ, 65 ଜାଣିଆ ଶବର ନାଚ, 70 ଜାଣିଆ ମୟୂର ଝାଞ୍ଚ ନାଚ, ପୁରୁଳିଆର 70 ଜଣ ଛଉ କଳାକାର, ହରିଆଣାର 40 ଜଣ ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି l
ସେହିଭଳି ମୁଦିପଡା ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସାଗରର ଡମ୍ବରୁ ନୃତ୍ୟ ଦଳ, ପଦ୍ମପୁ ର ଗୌଡ଼ ବାଡ଼ି ନୃତ୍ୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କଳସୀ ନୃତ୍ୟ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମର ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ନୃତ୍ୟ, ମାଲକାନଗିରିର କୋୟା ନୃତ୍ୟ, ପୁର ର ଦୁର୍ଗା ନାଚ ଦଳ, ରାଜସ୍ଥାନୀ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ପରି ଦଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଏବଂ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର