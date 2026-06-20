ETV Bharat / state

ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତି

ଆଧାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦେବ ଦମ୍ପତି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sital Sasthi festival concluded
ଶେଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 8:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଶେଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସହ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଗତ ରାତି 12ଟା ପରେ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆଳତୀ ପରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଥିଲା । ଯାହା ଆଜି ଦିନ ତମାମ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଶେଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା, ଝାଡୁଆପଡାର ଲୋକନାଥ ବାବା, ମୁଦିପଡାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା , ବଡ଼ ବଜାର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା, ଠାକୁରପଡାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା, ଦୁର୍ଗାପାଲିର ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା, ଶଙ୍କର ମଠର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ବାବା, ବୁଢାରଜା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବଙ୍କ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଶୋଭଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ସହର ।

Sital Sasthi festival concluded
ଶେଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ସହରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକରୁ ଗୋଲବଜାର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଗୋଲବଜାର ଛକରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସତ୍ୱେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସର୍ବତ ଆଦି ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା l ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଇ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଥିଲା ।

Sital Sasthi festival concluded
ଶେଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ରୁଟ୍ କରାଯାଇ ପାର୍କିଂର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ପକେଟ୍ ମାର ଓ ଚୋରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

Sital Sasthi festival concluded
ଶେଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଲୁପ୍ତ ଲୋକକଳାର 'ସଞ୍ଜୀବନୀ' ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା; 300ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ 12 ରାଜ୍ୟର 5000 କଳାକାର, ସବୁଠୁ ବଡ ମଞ୍ଚରେ ବଞ୍ଚିଛି କଳା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ




ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SITAL SASTHI 2026
SAMBALPUR SITAL SASTHI FESTIVAL
ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ
SAMBALPUR NEWS
SITAL SASTHI FESTIVAL CONCLUDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.