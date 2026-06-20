ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତି
ଆଧାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦେବ ଦମ୍ପତି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 20, 2026 at 8:35 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଶେଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସହ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଗତ ରାତି 12ଟା ପରେ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆଳତୀ ପରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଥିଲା । ଯାହା ଆଜି ଦିନ ତମାମ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା, ଝାଡୁଆପଡାର ଲୋକନାଥ ବାବା, ମୁଦିପଡାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା , ବଡ଼ ବଜାର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା, ଠାକୁରପଡାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା, ଦୁର୍ଗାପାଲିର ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା, ଶଙ୍କର ମଠର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ବାବା, ବୁଢାରଜା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବଙ୍କ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ଶୋଭଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରା ସହର ।
ସହରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକରୁ ଗୋଲବଜାର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଗୋଲବଜାର ଛକରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରସେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସତ୍ୱେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସର୍ବତ ଆଦି ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା l ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଇ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଥିଲା ।
ସେପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ରୁଟ୍ କରାଯାଇ ପାର୍କିଂର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ପକେଟ୍ ମାର ଓ ଚୋରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଲୁପ୍ତ ଲୋକକଳାର 'ସଞ୍ଜୀବନୀ' ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା; 300ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ 12 ରାଜ୍ୟର 5000 କଳାକାର, ସବୁଠୁ ବଡ ମଞ୍ଚରେ ବଞ୍ଚିଛି କଳା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର