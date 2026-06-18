ସରିଲା ହନୁମାନ ନିଉତା; ଆଜି ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ, ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ 10 ହଜାର କଳାକାର
ଯାତ୍ରାର 3ୟ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ବା ପତରପେଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍ନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 18, 2026 at 2:50 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆସିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଟରେ ଦିବ୍ୟ ଦେବ ବିବାହ । ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଦେବ ବିବାହ ପାଇଁ 'ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ' ବା 'ହନୁମାନ ନିଉତା' ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ ହେବ ଦେବେଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ l ରାତିରେ ବିବାହ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ପାହାନ୍ତିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡିବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
ହନୁମାନ ନିଉତା ନୀତି-
ଗତକାଲି ବୁଧବାର ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା ହନୁମାନ ନିଉତା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁରର ଝାଡୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବା, ମୁଦିପଡାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ବଡ଼ବାଜାରର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା, ଠାକୁରପଡ଼ାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ରାମେଶ୍ୱର ବାବା, ବୁଢାରଜାର ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା, ଶଙ୍କର ମଠର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହନୁମାନ l
33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ-
ମହାଦେବ ଓ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦେବ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହେବାପାଇଁ ହନୁମାନ ଠାକୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ l ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 8 ଟାରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆଳତୀ ପରେ ଝାଡୁଆପଡ଼ା ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲି, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ମିଠେଇ, ହଳଦୀ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା ନିଉତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମହାଦେବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀରେ ସାମିଲ ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଗରପରିକ୍ରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ନବବିବାହିତ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହନୁମାନ । ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ମାଳା ସହ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ବସି ଭଗବାନ ହନୁମାନ, ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଆ, ହଳଦୀ ମିଠେଇ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।
ରାତିରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା-
ଆଜି ରାତି 11ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ l ପ୍ରଥମେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ l ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦେବତା, ଦାନଵ, ମାନବ, ବାନର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଗଣ l ଏହା ସହ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ l ଏଥିରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ କଳାକାର ଦଳ ସହ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ଦଳର କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ l ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାରଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟର କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ l
ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯିବ l ଚୋରି ଛିନତାଇ ରୋକିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖା ଯାଇଛି l ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆହୁରି କଡା କଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଣାଯାଇଛି l
ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ । ଯାହା ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ତୃତୀୟ ଦିନ, ସମସ୍ତ କମିଟିର ସରିଲା ପତରପେଣ୍ଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର