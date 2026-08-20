ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କଲେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଧାରଣା

ଗତ ୧୨ ତାରିଖରୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଧାରକାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ବାର ପଟେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ କାଲି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ। ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

sit in protest for special darshan and entry arrangements at Srimandir for Puri residents
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି, ଧାରଣା ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 6:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ବାର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ୧୨ ତାରିଖରୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ବାର ପଟେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି, ଧାରଣା ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ ପଦଯାତ୍ରା:
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଠାରୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ୧୪୨ ଦିନ ଧରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ସାଲବେଗ ପୀଠ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ପୁନର୍ବାର ପଶ୍ଚିମଦ୍ବାର ଦେଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମଦ୍ବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ:
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଫୁଲ, ତୁଳସୀ ଏବଂ ଲଡୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଛଡ଼ା ନଯାଇ ଯେକୌଣସି ଦ୍ବାର ଦେଇ କୌଣସି ଏକ ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଏବଂ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ।


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡିତ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା:
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବିରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଥିବା ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ୧୪୧ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ କେହି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତଥା ପୂଜାପାର୍ବଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ, ଫୁଲ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡା ଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ଯ ପାଇଁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"

sit in protest for special darshan and entry arrangements at Srimandir for Puri residents
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି, ଧାରଣା ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ (ETV Bharat Odisha)

'ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ'
"ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ରହି ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗତ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ । ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଦେଖାଯାଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଓ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ," ବୋଲି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ କହିଛନ୍ତି ।

'ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି'
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଆଧାରକାର୍ଡ ଦେଖାଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସହଜରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ପାରୁଥିଲେ । ହେଲେ ନୁଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ୨ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ରଥ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେବଳ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"

sit in protest for special darshan and entry arrangements at Srimandir for Puri residents
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି, ଧାରଣା ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ (ETV Bharat Odisha)
ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ତେବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।"
sit in protest for special darshan and entry arrangements at Srimandir for Puri residents
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି, ଧାରଣା ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁରୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, କରାଯିବ ୪ ଲେନ୍

ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ହେବ ମହୋଦଧି ଆଳତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା-ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RESIDENTS PROTEST AT SRIMANDIR
SRIMANDIR SPECIAL ENTRY DEMAND
PURI RESIDENTS DEMAND SPECIAL ENTRY
ପୁରୀବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପ୍ରବେଶ
SRIMANDIR SPECIAL ENTRY ARRANGEMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.