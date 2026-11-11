ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ଆଉ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ; ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯ ଗିରଫ୍
ବନ୍ଧୁକ ଲୁଚେଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚିତ୍ରସେନର ବଡ଼ ଭାଇ ସୋମନାଥ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 11, 2026 at 7:09 PM IST
Sisupalgarh firing incident, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରୁ ତପୁ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଗୁମର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ରସେନ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉମେଶ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା କରିବା ପରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ବନ୍ଧୁକକୁ ଲୁଚେଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଚିତ୍ରସେନର ବଡ଼ ଭାଇ ସୋମନାଥ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି । କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ତେବେ ସୋମନାଥ ଘରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ମାଗାଜିନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୨ ଭାଇଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚିତ୍ରସେନ ଓ ସୋମନାଥର ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି । ଅଫିସରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ ଚଲାଇଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ।
ଏନେଇ ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, "ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଗିରଫ ଚିତ୍ରସେନରର ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡିଥିଲା । ଘଟଣା ଦିନର ରାତିରେ ଭୋଜି ବେଳେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମିଛ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିବା ମିଛ କହିଥିଲେ । ପରେ ବନ୍ଧୁକକୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସୋମନାଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ତେବେ ଚିତ୍ରସେନ କାହାଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ," ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଚିତ୍ରସେନ ଓ ଉମେଶକୁ ଗତକାଲି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା କରୁଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ରସେନ ଓ ଉମେଶଙ୍କୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଭୋଜିସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୪ରେ ରାତିରେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୫ ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଥିଲେ, "ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲେ । ଭୋଜିଭାତ ସହ ମଦ୍ୟପାନର ଆସର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ । ଏତିକିବେଳେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଅତି ପାଖରୁ ତପୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ମିଛ କାହାଣୀ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶାଳକକୁ ମାରିଦେଲା ଭିଣୋଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ଘରୋଇ ସହାୟକ ଫେରାର, ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଟଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର