ETV Bharat / state

ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ଆଉ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ; ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯ ଗିରଫ୍

ବନ୍ଧୁକ ଲୁଚେଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚିତ୍ରସେନର ବଡ଼ ଭାଇ ସୋମନାଥ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Sisupalgarh firing incident: Police arrest another person; 9 arrested so far.
ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ଆଉ ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ; ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯ ଗିରଫ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sisupalgarh firing incident, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରୁ ତପୁ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଗୁମର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ରସେନ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ଉମେଶ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା କରିବା ପରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ବନ୍ଧୁକକୁ ଲୁଚେଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଚିତ୍ରସେନର ବଡ଼ ଭାଇ ସୋମନାଥ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି । କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।



ତେବେ ସୋମନାଥ ଘରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ମାଗାଜିନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୨ ଭାଇଙ୍କୁ ଜେରା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଲିଙ୍କ୍‌ ନେଇ ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚିତ୍ରସେନ ଓ ସୋମନାଥର ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି । ଅଫିସରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ ଚଲାଇଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ।

ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ
ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମିଳିଲା ତଥ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)



ଏନେଇ ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, "ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଗିରଫ ଚିତ୍ରସେନରର ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡିଥିଲା । ଘଟଣା ଦିନର ରାତିରେ ଭୋଜି ବେଳେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମିଛ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିବା ମିଛ କହିଥିଲେ । ପରେ ବନ୍ଧୁକକୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସୋମନାଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ତେବେ ଚିତ୍ରସେନ କାହାଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ," ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।


ଚିତ୍ରସେନ ଓ ଉମେଶକୁ ଗତକାଲି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା କରୁଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ରସେନ ଓ ଉମେଶଙ୍କୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଭୋଜିସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।

ନଭେମ୍ବର ୪ରେ ରାତିରେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୫ ତାରିଖରେ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଥିଲେ, "ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲେ । ଭୋଜିଭାତ ସହ ମଦ୍ୟପାନର ଆସର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ । ଏତିକିବେଳେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଅତି ପାଖରୁ ତପୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ମିଛ କାହାଣୀ ।"


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଣାୟତ ଅପରାଧୀ; ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ, ଚାରି ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲା ୪ ମୁଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶାଳକକୁ ମାରିଦେଲା ଭିଣୋଇ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ଘରୋଇ ସହାୟକ ଫେରାର, ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଟଙ୍କା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SISUPALGARH FIRING INCIDENT
ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ
CRIME IN BHUBANESWAR
FIRING IN BHUBANESWAR
ଭୁବନେଶ୍ବର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.