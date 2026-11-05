ଶିଶୁପାଳଗଡରେ ଜେସିବି ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ପୋଲିସକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଚିଥିଲେ ନାଟକ
Sisupalagada Murder: ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଳି କଲେ, ମେଡିକାଲ ନେବାର ନାଟକ କରୁଥିଲେ । ଖୋଲିଗଲା ପୋଲ୍ । ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 5, 2026 at 10:53 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଅଧାପୋଡା ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନବିତୁଣୁ ପୁଣି ଘଟିଛି ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ରାତିରେ ଶିଶୁପାଳଗଡରେ ଜଣେ ଜେସିବି ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ସୀତାରାମ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ତପନ ନାୟକ ଓରଫ ତପୁ (୩୫) । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନାଟକ ରଚି ମୃତକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଛି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ଘଟଣାରେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି । ପୋଲିସ ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ।
ହତ୍ୟା କରି ମେଡିକାଲ ନେଉଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ଶିଶୁପାଳଗଡରେ ମୃତ ତପନ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ମଦ ପିଇବା ପରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତପନଙ୍କ ଛାତିକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଗୁଳି କରିଥିବା ବନ୍ଧୁକକୁ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗି ମୃତଦେହକୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଉଥିଲେ । ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ମାଉସୀ ମା' ଛକ ବ୍ରିଜ ଉପରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତପୁଙ୍କୁ ଗୁଳିକଲେ । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାବେଳେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଛକ ନୁହେଁ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା ।
ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟରୁ ଗୁଳି, ପୋଲିସକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ରଚିଥିଲେ ନାଟକ:
ତପୁଙ୍କୁ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟରୁ ଛାତିକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଗୁଳି କରିବା ପରେ ତପୁଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ । ପୋଲିସକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବାକୁ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ସେପଟେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ଖୋଜିବାକୁ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସାହାୟତା ନେଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହୀନି ବନ୍ଧୁକ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଧଉଳି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଏକାଧିକ ଅଟକ:
ଏନେଇ ଧଉଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଘଟଣାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଧଉଳି ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏକାଧିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ରାତିରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ।’ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା; ଚାରି ଗିରଫ
ମାଲକାନଗିରିରେ ଡବଲ ମର୍ଡର: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର