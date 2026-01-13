ଜମୁଛି 'ଶିଶିର ସରସ ମେଳା'; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଛି ‘ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ବଜାର’, ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ତୁମ୍ବା କ୍ରାଫ୍ଟ
ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ମେଳାରେ ମୋଟ ୩୪୦ଟି ବିକ୍ରୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୫ଟି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ।
Published : January 13, 2026 at 8:33 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ଶିଶିର ସରସ' ମେଳା । ଏହି ମେଗା ‘ଶିଶିର ସରସ-୨୦୨୬’ ମେଳା ୟୁନିଟ୍-୩ ସ୍ଥିତ ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶନିବାରଠୁ ଅର୍ଥାତ ୧୦ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟୀ (ଓର୍ମାସ୍) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଘର କରଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ।
ଏହି ମେଳାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ କାରିଗର, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି । ୧୮ ତାରିଖ ଯାଏ ମେଳା ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର କଳାକୃତି ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ଏଠାରେ ପଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। କାରିଗରଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମେଳାରେ ମନ ମୋହୁଛି ତୁମ୍ବା କ୍ରାଫ୍ଟ ବା ଲାଉରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ୍ତକଳା । ମେଳାରେ ଏହାର ଲିଇଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।
ବିଶେଷ କରି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରିଥିବା କେନ୍ଦରା ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲାଓକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡାର କାରିଗର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାଣ୍ଡିଆ । ଲାଉରେ ହିମାଂଶୁ ଫୁଲଦାନୀ, ଘର ସଜେଇବା ଜିନିଷ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ପେନ୍ ଓ ପେଂସିଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫ୍ରୁଟ ବାସ୍କେଟ,କାନ ଫୁଲ, ନାକ ଫୁଲ ହାର ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସହ କେନ୍ଦରା ଭଳି ଲୁକାହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ଲାଉରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମନଲୋଭା ଅଳଙ୍କାର । ଏହା ପ୍ରକୃତିଜାତ ଏକ ଲମ୍ଭା ସମୟର ସଂରକ୍ଷିତ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଦିନ ରହୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ବେଶ ମନ ଲୋଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ତେଣୁ ତୁମ୍ବା କ୍ରାଫ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ମେଳାରେ ଆସୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ କିଣିନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ଏହି ନିଆରା ଅଳଙ୍କାରକୁ କିଣି ଲଗାଇବା ସହ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଝିଅ ।
ତୁମ୍ବା କାରିଗର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପାଣ୍ଡିଆ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣତଃ ଲାଉ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପାଦ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକୃତିଜାତ ଉତ୍ପାଦର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏହାକୁ ଏକ ହସ୍ତକଳାରେ ସାମିଲ କରାଗଲା । ଏଥିରେ ଆମ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରିକ କଳାକୃତିର ରୂପ ଦେଲୁ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନିଆରା କଲା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଚିତାକର୍ଷକ ଅଳଙ୍କାର ସହ ଘରର ସଉକିନ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି କଳାକୃତୀକୁ ଭିନ୍ନ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଉ ଉପରେ ମୁଁ ୨୨ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲାଣି । ଶୁଖିଲା ଲାଉରୁ ହିଁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ ଆଉ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନିଆରା ଓ ମନଲୋଭା ହସ୍ତକଳା ଭାବେ ନିଜର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ଆଉ ତାର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେନେଇ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁର ସାମଗ୍ରୀ ର ଚାହିଦା ବେଶ ଲୋକଦୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦାମ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୮ ହଜାର ଯାଏଁ ରହିଛି ।"
ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁ ତରକାରୀ ଭାବେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ହୋଇପାରିବା ତାହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଉତ୍ପାଦରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ଆମେ ୫ ରୂପ ୧୦ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ବହୁତ ଦିନ ଏହା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଛି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଭବାନୀ ପାଟଣା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଂଚଳରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ। କାରଣ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଉର ଉତ୍ପାଦା ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଉ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି କଳା ପାଇଁ କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁରଟ ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି । ଯାହା ମତେ ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ।
ଏଠାରେ ସୁଚନା ଥାଉକି ଚଳିତ ଵର୍ଷ ‘ଶିଶିର ସରସ’ ମେଳାରେ ମୋଟ ୩୪୦ ଟି ବିକ୍ରୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୫ଟି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି । ବିକ୍ରୟ ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତକଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ଏହି ମେଗା ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟର କାରିଗର ଓ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ‘ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ବଜାର’ର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ମେଳା ପରିସରରେ ୩୪୦ଟି ବିକ୍ରୟ ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଫୁଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଗା ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ସାଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ମେଳା ଅବସରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ୍ର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସଂଗୀତ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି ।
ଏହା ସହ ମେଳା ପରିସରର ‘ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ’ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ମେଳା ପରିସରକୁ ପରିଷ୍କାର, ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ–ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ‘ଶିଶିର ସରସ–୨୦୨୬’ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର