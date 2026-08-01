ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ସୂଚୀରେ ସଂଶୋଧନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା
ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ନେଇ ECI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Published : August 1, 2026 at 11:38 AM IST
ODISHA SIR REVISED SCHEDULE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶାରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଏସଆଇଆର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (Election Commission Of India-ECI) । ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (SIR- Special Intensive Revision) କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର.ଏସ. ଗୋପାଲନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ୧ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ଭାବେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ SIR କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସଂଶୋଧନ
SIR ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ଅବଧିକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ଜୁଲାଇ ୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଥିଲା । ସେହିପରି ନୋଟିସ ଜାରି, ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ, ଶୁଣାଣି, ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୂଚୀକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୫ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଓଡିଶାରେ ଏସଆଇଆର 2026 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେ ୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ ପରେ ଜୁଲାଇ ୫ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦.୧୪ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ SIR ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରାୟ ୪୬.୩୬ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ମାନଚିତ୍ରିତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ତାରିଖ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେପି:
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବି କରିଥିଲା । ତେବେ ଫର୍ମ 6 ରେ ନୂଆ ଭୋଟର ଯୋଡ଼ିବା, ଫର୍ମ 7ରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଓ ଫର୍ମ 8ରେ ସଂଶୋଧନ କରିହେବ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ 3 କୋଟି 13 ଲକ୍ଷ 87 ହଜାର 34 ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ଭୋଟର 1 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ 19 ହଜାର 176 ଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟର 1 କୋଟି 53 ଲକ୍ଷ 65 ହଜାର 83 ଅଛନ୍ତି । 2775 ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି । ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍.ଏସ୍. ଗୋପାଲନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି, ରାଜ୍ୟରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ କଲା ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ; SIR ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କଟିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ, ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର