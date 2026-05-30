ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ: ଅଭିଯାନ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସମୁଦାୟ ୫୪୯ ଜଣ ବିଏଲଓ ୩୦.୦୫.୨୦୨୬ରୁ ୨୮.୦୬.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : May 30, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : May 30, 2026 at 9:59 AM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି (୩୦ ମେ') ଠାରୁ ଚାଲିବ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଜୁନ ୨୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା BLO । ଏହି କ୍ରମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଠିକତା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"୩୦ ମେ'ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୂତନ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ୦୧.୦୭.୨୦୨୬ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଠିକ୍ ଭୋଟର ତାଲିକା ହିଁ ସୁଦୃଢ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ । ବିଏଲଓ ମାନେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ବି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବିଏଲଓମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା," ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସମୁଦାୟ ୫୪୯ ଜଣ ବିଏଲଓ ୩୦.୦୫.୨୦୨୬ରୁ ୨୮.୦୬.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୩୦୨ ଜଣ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୨୪୭ ଜଣ ବିଏଲଓ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମାଲକାନଗିରିର ୨,୫୨,୬୯୧ ଭୋଟର ଏବଂ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ୨,୦୯,୪୮୦ ଭୋଟରଙ୍କୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଫର୍ମ ପୂରଣରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୨,୩୬,୦୭୮ (୯୩.୪୩%) ଏବଂ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ୧,୯୯,୭୩୧ (୯୫.୩୫%) ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ୨୦୦୨ ମସିହା ଭୋଟର ତାଲିକା ସହିତ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇସାରିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଲକାନଗିରିର ୧୬,୬୧୩ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ୯,୭୪୯ ଭୋଟର ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୩୦.୦୫.୨୦୨୬ରୁ ୨୮.୦୬.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ଚାଲିବ । ଏହାପରେ ୦୫.୦୭.୨୦୨୬ରେ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ୦୫.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୦୪.୦୮.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ୦୫.୦୭.୨୦୨୬ରୁ ୦୨.୦୯.୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ନୋଟିସ ଜାରି ସହ ଆପତ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ଶେଷରେ ୦୬.୦୯.୨୦୨୬ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଅଧିକ ସଠିକ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅଧ୍ୟତନ କରିବା ପାଇଁ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ବ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ, ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ ଓ ସହାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା; ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଗଣନା କରିବେ BLO
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR, ବି.ଏଲ୍.ଓ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅପିଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି