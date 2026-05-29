କାଲିଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା; ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଗଣନା କରିବେ BLO

ଆସନ୍ତାକାଲି (୩୦ ମେ') ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

SIR of Voter Lists will begin in Odisha From May 30
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 2:55 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (୩୦ ମେ') ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଜୁନ ୨୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା BLO । SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୪୫ ହଜାର ୨୫୫ ଜଣ BLO ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୩୧ ହଜାର ୨୬ ଜଣ ବୁଥ ଲେବୁଲ ଏଜେଣ୍ଟ ବା BLA ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି BLOମାନେ ସକାଳେ ଘର ଘର ବୁଲି ଗଣନା କରିବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୩ଟାରୁ ୫ଟା ବୁଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା CEO ଆର. ଏସ ଗୋପାଳନ ।

ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ଏସ ଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଓଡିଶାରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ ୨୮ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ । SIR ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ୪୫,୨୫୫ ଜଣ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା BLOଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥ‌ିବା ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ BLO ମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ୨୮ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BLOମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥ‌ିରେ ଭୋଟରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ୨୦୦୨ ମସିହାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"

ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ, https://voters.eci.gov.in/ରେ Login କରି କିମ୍ବା ନିଜର BLOଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଭୋଟର ଫର୍ମ ଦୁଇଟି ପୂରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମକୁ BLO ସଂଗ୍ରହ କରି ଆର ଫର୍ମଟିରେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଵୀକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଭୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ବା ERO ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ BLO ନଜ ବୁଥରେ ଦିନ ୩ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।"

ସିଇଓ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଓ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ CEO, ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା DEO ଓ ERO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟର ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଛି । ଘରକୁ ଘର ପରିଗଣନା ସମୟରେ, BLO ନୂତନ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫର୍ମ-୬ ସହିତ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ । SIR ସମୟରେ ୪୫,୨୫୫ ଜଣ BLO ରାଜ୍ୟର ୩,୩୩,୯୯,୫୯୧ ଜଣ ଭୋଟଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । SIR ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ନିର୍ବାଚକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩,୧୬,୦୩,୩୨୩ ଜଣ ଭୋଟର ଅର୍ଥାତ ୯୪.୬୧% ନିର୍ବାଚକଙ୍କୁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶେଷ SIR ସମୟର ଭୋଟର ତାଲିକା ସହିତ ମ୍ୟାପ କରାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ପ୍ରାକ-SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଛି । ବୟସ, ନାମ ଓ ବାପାଙ୍କ ନାମ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏରର ଆସୁଛି । ଡୋର ଡୋର ବୁଲିବା ବେଳେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବିଏଲଓ । ମ୍ୟାପଙ୍ଗ ସାରିଥିବା ଭୋଟର ନିଜର ଫଟୋ ଦେବେ । ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ କରିବେ । ଭୋଟରମାନେ ଚାହିଁଲେ ନୂଆ ଫଟୋ ଦେଇପାରିବେ । ପ୍ରାକ-SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ SIR ସମୟରେ ଉଚିତ ସୂଚନା ଦାଖଲ କଲେ ମ୍ୟାପ ହୋଇପାରିବେ । ଅଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦି ଦିଆଯିବା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ BLA ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩୩,୦୨୬ ଜଣ BLA ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ୧୯,୩୮୦ ଜଣ, ବିଏସପି ୪୭ ଜଣ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ୬୦ ଜଣ, କଂଗ୍ରେସ ୪,୬୫୮, ବିଜେଡି ୮,୮୮୧ ଜଣ BLA ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । SIRକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗୀତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ BLA ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଘୋଷିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୧ ଜୁଲାଇ ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୨୯ ମେ' ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବିଏଲଓଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୨୮ ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ । ପରେ ୫ ଜୁଲାଇରେ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ୫ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ୫ ଜୁଲାଇରୁ ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ/ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିର ସମାଧାନ ଓ ୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।



ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧୂକାରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସକାଳ ୬ରୁ ଦିନ ୧୧, ଅପରାହ୍ନ ୪ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲଡ଼ ୱାର୍କ ଏବଂ ଦିନ ୧୨ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ଯାଏଁ ଫିଲଡ଼ ୱାର୍କ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ବିଏଲଓମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ଏସପି ଓ ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

