ଚାରି ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଏକାଧିକ ଭୋଟର କାର୍ଡଧାରୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରିଲାଣି 90% ମ୍ୟାପିଂ: ସିଇଓ
ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି SIR । ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍.ସନ୍ଥଗୋପାଳନ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା । 2025 ମସିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ 2002 ମସିହାର ଭୋଟର ରୋଲ ସହିତ ମ୍ୟାପିଂ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟ, ନିରନ୍ତରତା ଓ ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ କରିବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି । ସେହିପରି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଙ୍କର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍. ସନ୍ଥଗୋପାଳନ ।
ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ SIR:
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍. ସନ୍ଥଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଅଧିକ ସଠିକ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଶେଷ ପୁନରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ 2025 ମସିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ 2002 ମସିହାର ଭୋଟର ରୋଲ ସହିତ ମ୍ୟାପିଂ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟ, ନିରନ୍ତରତା ଓ ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଦୋହରା ନାମ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରୁନଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସହ ପିତାଙ୍କ ନାମ 2002 ଭୋଟର ରୋଲ ସହିତ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଛି ।"
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଲାଣି:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ବାକି 10 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ କରିବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ ଭଳି ବଡ଼ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । କାରଣ ଏଠାକୁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଗଲାଣି । ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 8 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ 2 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମିଳିନପାରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମ୍ୟାପିଂ କାମ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି । ତେବେ 95 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଗଲେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହଜ ହେବ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ସହଜ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ 2002 ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ନାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ BLO ଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ । "
4 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଙ୍କ ଏକାଧିକ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର:
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ମ୍ୟାପିଂ ସମୟରେ ଭୋଟରମାନେ କାହାକୁ ନିଜର କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ECINET ମୋବାଇଲ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ QR କୋଡ ସ୍କାନ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ବିବରଣୀ ଖୋଜିପାରିବେ । Voter Service Portal ଓ CEO ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ମିଳୁଛି । 2025 ରୋଲରେ ନାଁ ଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାବଦରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି । ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନଥିବେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ମିଳିବ । 11ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏର ତଥ୍ୟ ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ କହିବୁ । ଯଦି ଦେବେ ଆମେ ଶୁଣାଣି କରି ତାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ କରିବୁ । ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନପାରିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା 5 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ 17 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ହସ୍ତାବିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ । ତେଣୁ ମ୍ୟାପିଂରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଦେବଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 99 ପ୍ରତିଶତ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 95 ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବଙ୍କର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ।"
