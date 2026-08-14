SIR 2026ରେ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରତିଦିନ ଅପଡେଟ ହେବ ଦାବି ଆପତ୍ତି ତାଲିକା
ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିକାକୁ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପଡେଟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 14, 2026 at 11:23 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ବା SIR - 2026 ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର ବା EROଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିକାକୁ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପଡେଟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଉପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଡ଼. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ EROଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ।
ଉପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଡ଼. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, SIR-2026 ଅଧୀନରେ ଦାବି-ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଭୋଟର ସମସ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନାର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପ୍ରକାଶନକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କେଉଁ ଫର୍ମର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ହେବ ?
ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମାବଳୀ 1960ର ରୁଲ୍ 16 ଅନୁଯାୟୀ ERO ମାନେ Form-9, Form-10, Form-11, Form-11A ଓ Form-11Bରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏହି ତାଲିକାର ଏକ କପି ERO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏଥିସହ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଆପତ୍ତି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ EROଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ।
CEO ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ ତାଲିକା
କେବଳ ERO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ନୁହେଁ, ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିର ଅପଡେଟ ତାଲିକାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପଡେଟ୍ ଓ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତାଲିକା
ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିର ଅପଡେଟ ତାଲିକା ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦେବାକୁ ERO ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ERO ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ତାଲିକା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ । ତାଲିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଉଚିତ୍ ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ ।
DEO କରିବେ ତଦାରଖ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ EROଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନକୁ ନିକଟରୁ ତଦାରଖ କରିବେ । ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବଣ୍ଟନରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଯେପରି ନ ହୁଏ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି CEO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅପଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ଅଂଶୀଦାରୀକରଣରେ କୌଣସି ଅବହେଳା, ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । SIR-2026ର ଦାବି-ଆପତ୍ତି ଅବଧି ସମଗ୍ର ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଓ ନିରନ୍ତର ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ CEO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।