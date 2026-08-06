SIR-2026: ଚାଲୁ ରହିଛି ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଓ ଶୁଣାଣି; ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ
ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 6, 2026 at 8:04 PM IST
SIR IN ODISHA, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ- ୨୦୨୬ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଓ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ଜାରି ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)- ୨୦୨୬ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏଥି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ଯାଏଁ ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଓ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ । ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ ୫୮ ଲକ୍ଷ ୩୬ ହଜାର ୪୩୦ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୭ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୫୬୫ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ୫୮୭ ଜଣଙ୍କର ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ୧୨ ହଜାର ୫୭୨ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ନୂତନ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଫର୍ମ- ୬ ଜରିଆରେ ୧,୮୧,୭୭୦ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ରଖି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମ- ୭ରେ ୩୭,୨୬୫ଟି ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ- ୮ରେ ୧,୬୩,୪୨୪ ଜଣ ଭୋଟର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
- ନୂତନ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଫର୍ମ- ୬
- ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ରଖି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମ- ୭
- ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ- ୮
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ତାହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରି ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଦାବି କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍.ଏସ୍. ଗୋପାଳନ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ସୂଚୀରେ ସଂଶୋଧନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ; SIR ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କଟିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ, ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର