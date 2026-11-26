୧୯ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ; ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬୦୭ କୋଟିର ନିବେଶ, ୧୧,୨୫୧ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନିଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 26, 2026 at 11:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ୩,୮୧୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୯ଟି ନୂତନ ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୧,୨୫୧ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ୧୯ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ।
ନିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୬୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବାବେଳେ ୧,୫୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏଥିରେ ପଞ୍ଚତାରକା ରିସର୍ଟ, ଚାରିତାରକା ହୋଟେଲ, ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ୍, ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ବଡିକେୟାର କ୍ରିଏସନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୨୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି କାରଖାନାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୬.୬ କୋଟି ପୋଷାକ ରହିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୫,୫୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧,୩୯୫.୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ଫେରୋ ଆଲଏଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୯୧୨.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ୧୩୫ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଇଲା ୱାସେରି ରିଜେକ୍ଟ ଆଧାରିତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୮୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ସେହିପରି ମା' ଦୁର୍ଗା ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ କଟକରେ ନିଜର ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷମତା ୬୦ ମେଗାୱାଟ୍ରୁ ୧୨୦ ମେଗାୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ୪୮୨.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ । ୪୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନିଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସାଚେତି ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୧୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ରିସର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୮୪ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଟିଭିଆର ଇଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୧୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ୱେଲନେସ ସେଣ୍ଟର ସହ ଏକ ଚାରିତାରକା ଇକୋ-ରିସର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୭୭ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ହୋଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଚାରିତାରକା ୱେଲନେସ ରିସର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଏଥିରେ ୨୪୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
କଟକରେ ନିଖିଲ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଚାରିତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୪୬ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଲ୍ଟୋନ ରିସୋର୍ସେସ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଚାରିତାରକା ରିସର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ୩୬୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିଜର ପାର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ସେହିପରି ହାଇଲାଣ୍ଡ ହୋଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଚାରିତାରକା ହୋଟେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୨୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
ଧାତୁ ଓ ଇସ୍ପାତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୫୨୫.୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ରତ୍ନମଣି ମେଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ LSAW ପାଇପ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । କ୍ୱାଲଭିଅନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୧୭.୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଷ୍ଟିଲ ଓ ମେସିନାରି ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ବାଇଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୫୭.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବାର୍ଷିକ ୨୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଭି ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ୩୭୩.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ମେଟାଲ ଲିମିଟେଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୩୧୧.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ୨୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୭୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପେଣ୍ଟାୱାନ୍ ଲାଇଫକେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୬୨.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୪୫୨ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଓ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ EV Innovegic India Pvt. Ltd. ୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୦୦ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ନେଟ ଜିରୋ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ସ LLP ୧୧୬.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୩୮୦ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ କ୍ରାକର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ନିଜର DRI ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସହ ୦.୧୫ MTPA କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ୨୭୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏନର୍ଜନ ପଲିମାଟିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ୬୫.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ ୱେଭେନ ବ୍ୟାଗ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ । ଏଥିରେ ୧୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେବଳ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିବିଧ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ନିବେଶକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର