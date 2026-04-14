ସିଂହାପୁର ଯାତ୍ରା: ବର୍ଷେ ପରେ ପାଣିରୁ ବାହାରିଲେ ନାରାୟଣ ଗୋସେଇଁ, ଜମିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ
ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : April 14, 2026 at 8:13 PM IST
ଯାଜପୁର: ବର୍ଷ ତମାମ ମଧୁତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗୋପନ ଶୟନରେ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଗୋସେଇଁ । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ । ଆଜି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା। ନାରାୟଣ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ମନ୍ଦିର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଠାକୁର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀରେ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ୪ ଦିନ ବାହାରେ ରହିବେ। ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାପ ଯୋଗେ ପାଣିରୁ କଢାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠାକାର ଏହି ନିଆରା ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଲାଗିରହିଛି।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ସିଂହାପୁର ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ନାରାୟଣ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳାମୁଗୁନିର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ବାହାରି ମନ୍ଦିର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ୍ ଏହି ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଗୋପନରେ ଶୟନରତ ଥିବା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗୋସେଇଁ ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୩ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିରୁ ବାହାରି ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି।
ପଇଡ ପାଣିରେ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗଡମଧୁପୁର ରାଜପରିବାରର ଉତ୍ତର ଦାୟଦ ଭାବେ ରାଜଜେମା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧିର ସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଇଡ ପାଣିରେ ଜଳାଭିଷେକ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଠାକୁର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳରେ ଖେଳାଇ ଖେଳାଇ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣିଥିଲେ ପୂଜକ ଓ ପଣ୍ଡା ପଡିହାରୀ। ପୋଖରୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ଜଳଚାପ କ୍ରୀଡା ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି l
ସତରେ ବିରଳ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ବିରଳ ଏ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି। ଠାକୁର ନାରାୟଣ ଗୋସେଇଁ ପାଣିରୁ ଛଣା ହୋଇ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ୩ ଦିନ ଧରି ଦଶାବତାର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ୪ର୍ଥ ଦିନ ସକାଳେ ଠାକୁର ପୁଣି ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସେ ଗୋପନରେ ବର୍ଷେ କାଳ ଧରି ଜଳଶୟନ କରିଥାନ୍ତି।
କଣ କହେ କୀମ୍ବଦନ୍ତି
କୀମ୍ବଦନ୍ତି କହେ, ଦିନେ ଧର୍ମାନ୍ଧ କଳାପାହାଡର ତାଣ୍ଡବରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଗଡମଧୁପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ବପ୍ନାଦେଶ ହେବା ପରେ ପଣାସଂକ୍ରାନ୍ତୀର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣିରୁ କଢାଯାଇ ମନ୍ଦିର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ମେଳା ପାଇଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ମୀନା ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀର ଷ୍ଟଲ ମାନ ଖୋଲିଛି। ମେଳାରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାନ୍ତିଶ୍ରୁଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ରାଜଧାନୀ, 108 ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ