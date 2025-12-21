କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ସଠିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ମା' ସେଫାଳି
କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯିବା ସହ ଅଭିଯୋଗରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବାନ୍ଧବୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
Published : December 21, 2025 at 10:49 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୃଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା' ଶେଫାଳି ସୁନା । କଟକ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ସେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବାନ୍ଧବୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା' ଶେଫାଳି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଭୟ ସହ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଓ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର ରହିଥିବା ନେଇ ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା' ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର, ବାନ୍ଧବୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା, ମହମ୍ମଦ ଆବିଦ୍ ଓରଫ ବବଲୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମା' ଶେଫାଳୀ ।
ଏତଲା କପିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି, ହ୍ୟୁମାନ ରହୁଥିବା ଘରର ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ, ଘରକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ନାମ, ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ରୁ ଉଡା ଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ରିକଭରୀ, ସିଡିଆର୍ ଯାଞ୍ଚ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଶେଫାଳି ସୁନା ଏହି ଏତଲା ଦେବା ସହ ଏହାର ଏକ ନକଲ କପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଏହି ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏତଲା ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦଫାରେ ମାମଲା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଥାନାକୁ ଡକାଇ ଜେରା କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଗତ ନଭେମ୍ବର 17ରେ ଆଖିବୁଜିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ
ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 17ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖିବୁଜିଥିଲେ ଓଲିଉଡର ଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା ।
ଏହା ପରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା' ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି । ସେଫାଳିଙ୍କ ମତରେ, "ମୋ ପୁଅକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମିଳିମିଶି ତାର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ । ଗତ 12 ତାରିଖରେ ମୋ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ବିଗିଡିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ତାକୁ ଶୋ' କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ମୋ ପୁଅର କିଛି ରୋଗ ନଥିଲା । ସେ ହଠାତ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ଯାଇ ସବୁ ତା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ failure ହେଲା । ଶୋ' ଦିନ ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା । ମୋ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେତେ ବିଗିଡିଥିଲା । ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇନଥିଲା । ଖାଲି ମୋ ପୁଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି । ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ'', ବୋଲି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ।
