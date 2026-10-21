ସିନ୍ଦୂର ଖେଳି ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ପୁଣି ଆର ବରଷକୁ ଅପେକ୍ଷା
ଯାଜପୁର, କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ବରରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପର ସିନ୍ଦୂର ଖେଳି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
Published : October 21, 2026 at 3:38 PM IST
କଟକ/ବାଲେଶ୍ବର/ଯାଜପୁର: ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମାଆ ଦୁର୍ଗା । ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବିଦାୟ ବେଳେ ତାହା ବଦଳିଯାଇଛି ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ । ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାକୁ ଯାଇ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳିବା ସହ ମିଠା ଖୁଆଇ ଓ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂର, ଶାଢ଼ୀ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଖିରେ ବିଦାୟର ଲୁହ, ହୃଦୟରେ ଅସୁମାରି ଭକ୍ତି ଓ ମନରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା । ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଦାୟ ବେଳର ଏହି ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାଆ ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ।
ବାଲେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ:
ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସଧବା ବେଶରେ ସଜାଇ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇବା ସହ ମିଠା ଖୁଆଇ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି । ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ରୋଗବ୍ୟାଧି ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ । ମହିଳାମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଆ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଓ ସାହସର ପ୍ରତୀକ । ଦଶଭୁଜା ମାଆ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆବୋରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ୍ । ମାଆଙ୍କ ବିଦାୟରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ମାଆ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେବେ ବୋଲି ରହିଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ।
ଝିଅ ଭଳି ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ...
ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟିଏ ବାପଘରୁ ଶାଶୂଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯେପରି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ, ସେହିପରି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରର ଝିଅ ଭାବେ ଦେଖି ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ । ଚାରି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଆନନ୍ଦ ଓ ଭକ୍ତିମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିଛି । ମାଆଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂର ଓ ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ପରିବାର ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
‘ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି’ ଏହି ଭାବନା ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମାଜରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରଯାଇଛି। ମାଆ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଅପାର ମମତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଶ୍ୱାସ । ବିଦାୟର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବେ ମାଆ ଏବଂ ଦୂର କରିବେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ଭରିଦେବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ଏହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ।
କଟକରେ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା’ ଦୁର୍ଗା:
କଟକର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମା’ ରୂପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ତ ଝିଅ ବିଦା ଭଳି ମା’ଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ଏମାନେ ଆଜି ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ଖେଳିବାର ପରମ୍ପରା ବି ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ସଧଵା ମହିଳା ମାନେ କେବଳ ଏହି ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ଖେଳିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମା’ଙ୍କ ପାଦରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇଥାନ୍ତି । ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇ ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଝିଅ ବିଦା ବେଳେ ଯେମିତି କୋହ ଆସେ ,ମା’ଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ସମୟରେ ସେହିପରି କୋହ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ମହିଳା ଭକ୍ତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁରରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ପରେ ମା’ଙ୍କୁ ଦେଲେ ମେଲାଣି...
ଚଳିତ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବିଜୟାଦଶମୀ ଓ ଅପରାଜିତା ପୂଜା । ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ନହକା ଓ ମୁଣ୍ଡମାଳ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଧବ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ । ବଙ୍ଗାଳୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷାବାସୀର ମହିଳା ମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବ । ମା’ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ପରସ୍ପରର ମଥା ଓ ମୁହଁରେ ସିନ୍ଦୂର ବୋଳି ଉତ୍ସବ ମନାଇଥାନ୍ତି । ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ସ୍ବାମୀ, ପିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର, କଟକ ଓ ଯାଜପୁର