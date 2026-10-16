ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ, ଦୈନିକ ୬୦ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପିଠାବଟା ତନଖି ଫାଟକରେ ସକାଳ ୮ଟା ରୁ ୯ଟା ଏବଂ ଯଶିପୁର ଦେଇ ସକାଳ ୫ଟା ରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : October 16, 2026 at 1:09 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ୨୦୨୬-୨୭ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଦୈନିକ 60ଟି ଗାଡିକୁ ଅନୁମତି
ସୁରୁଖୁରୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (ଓଏଫ୍ଡିସି) ସମେତ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଶିପୁର ସ୍ଥିତ କାଳିକାପ୍ରସାଦ ଫାଟକ ଦେଇ ୩୫ଟି ଏବଂ ବାରିପଦା ପିଠାବଟା ଫାଟକ ଦେଇ ୨୫ଟି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୮୦ ମିଲିମିଟର ଭୂମି ଉଚ୍ଚତା (ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ) ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରୀ ଯାନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପିଠାବଟା ତନଖି ଫାଟକରେ ସକାଳ ୮ଟା ରୁ ୯ଟା ଏବଂ ଯଶିପୁର ଦେଇ ସକାଳ ୫ଟା ରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳର ନିଜସ୍ୱ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଅନୁମତି ପତ୍ର ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଗାଇଡ୍ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯୋରନ୍ଦା ଓ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପୂର୍ବରୁ କାଳିକାପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ପିଠାବଟା ଫାଟକ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ସଫାରୀ
ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଉନ୍ନୟନ ସମିତି (ଇଡିସି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଖୋଲା ଜିପ୍ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଫାରି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରାଜ୍ୟ ଇକୋ-ଟୁର ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଅଗ୍ରୀମ ବୁକିଂ କରି ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ, ପିଠାବଟା, ଜାମୁଆଣି, ତାଳବନ୍ଧ ଓ ବରେହିପାଣିରୁ ସଫାରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସକାଳ ସମୟ ସଫାରି ଭୋର ୫ଟା ୩୦ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସଫାରି ଦିନ ୨ଟାରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେପଟେ କୁମାରୀ, ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆ, ତାଳବନ୍ଧ, ବରେହିପାଣି ଏବଂ ଜାମୁଆଣି ସ୍ଥିତ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରୀମ ଆରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଖୋଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଆୟତନ ହେଉଛି ୨୭୫୦ ବର୍ଗ କି.ମି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୩୦୩ ବର୍ଗ କି.ମି ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟେ। ସବୁଜ ବନାନୀ, ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପର୍ବତ, ଭାସ୍ୟମାନ ମେଘମାଳା ଓ କଳ କଳ ନାଦ କରି ବୋହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ଏଠାରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୭୬ ପ୍ରଜାତିର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ୨୩୧ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ୨୯ ପ୍ରଜାତିର ସରୀସୃପ ଅଟନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ଶିମିଳିପାଳର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ୯୦୦ ମି.। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ଯଥା ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଶିଶୁ, ଶିମିଳି, ମହୁଲ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ଇତ୍ୟାଦି । ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର ଗୁଡିକ ଯଥା ଖୈରିବୁରୁ (୧୧୭୮ ମି.) ଓ ମେଘାସନୀ (୧୧୫୮ ମି.) ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଯଥା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଖଇରୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ପଳପଳା ଇତ୍ୟାଦି ଶିମିଳିପାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରେହିପାଣି (୪୦୦ ମି.) , ଯୋରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ (୧୫୦ ମି.), ଉସକୀ, ଦେବକୁଣ୍ଡ ଓ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଅତୀବ ମନୋରମ ଓ ପ୍ରକୃତୀପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିବ ଆଡଭେଞ୍ଚରର ଅନୁଭୂତି; ଚନ୍ଦକା, ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘୁଣି 'ଜୀନତ' ବେକରୁ ଖୋଲା ହେବ ରେଡିଓ କୋଲାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର