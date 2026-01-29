ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୪ ରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ଏହି ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ । ମହାମହିମ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବୁଲିବା ସହିତ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଡ଼ଃ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ,
- କାଳିକାପ୍ରସାଦ ଗେଟଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୪ ରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୪ ରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- ସଫାରୀ ଯାତ୍ରା ଫେବୃଆରୀ ୫ ରୁ ୬ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରାତି କଟାଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୪ ରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରାତି କଟାଇବେ । ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଗୁଡୁଗୁଡ଼ିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହଣି କରିବେ । ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଫାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫେବୃଆରୀ ୫ ରୁ ୬ ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଫେବୃଆରୀ ୫ରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
- ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ଟା ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡବୋଷରୁ ବାହାରି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯଶିପୁର ସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ
- ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଶିମିଳିପାଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ।
- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବା ସହ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରି ରାତ୍ରୀ ରହଣି କରିବେ ।
ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:
- ସକାଳୁ ୯:୧୫ ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ।
- ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୦:୧୦ଟା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରି ଯଶିପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବେ
- ୧୧:୩୫ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଏଏଫ ଏମଆଇ-୧୭ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲେଇକୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ।
- ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି ।
