ଶିମିଳିପାଳରେ ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷ: ପୋଲିସ-ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ରେଡ, 2 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷ ନଷ୍ଟ
ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି କି ଶିମିଳିପାଳ । ପୋଲିସ-ଅବକାରୀ-ବନବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢାଉ କରି ୭୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଫିମ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
Published : January 19, 2026 at 4:06 PM IST
Mayurbhanj illegal opium cultivation ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଶିମିଳିପାଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ । ପୋଲିସର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହି ବଢାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ଯେପରି ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଅଫିମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନିଶା ମାଫିଆ । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଯଶିପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ, ବନ ବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଚଢାଉ କରି ୭୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଫିମ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୨ କୋଟି ହେବ । ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦ ଦେଶରେ ଅଫିମ ଚାଷ ନୂଆ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ବି ଚଢାଉ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଅସ୍ତକୁଆଁରୀରେ ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶିପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ । ୭୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୨ କୋଟି ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଯଶିପୁର ଥାନା ଅଧିନ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅସ୍ତକୁଆଁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଅଫିମ (ପୋପି) ଚାଷ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
Jashipur Police team conducted a joint operation along with Forest staff, Excise staff and local administration against illegal cultivation of poppy plant (Opium) in vil- Gopinathpur, GP- Astakuar under Jashipur PS jurisdiction. pic.twitter.com/KS4lhUwfyW— MAYURBHANJ POLICE (@spmayurbhanj) January 18, 2026
ନଷ୍ଟ କରାଗଲା ଅଫିମ ଚାଷ:
ଯଶିପୁର ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗୋପିନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚଢାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷ ଠାବ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ୭୬,୩୫୦ଟି ଅଫିମ ଗଛ ଉପାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୫୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଜାଳିଦେଲେ ଅଫିମ ଚାଷ, 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ:
ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ୧୯ ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ୧୯,୫୦୦ଟି ଅଫିମ ଗଛକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଫିମ ଚାଷର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯଶିପୁର ଥାନାରେ NDPS ଆଇନ ଧାରା ୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଯଦୁନାଥ ଜେନା ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି, ‘କରଞ୍ଜିଆ ଏସଡିପିଓ ନବ କିଶୋର ନାଏକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଯଶିପୁର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ, ବନବିଭାଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଟିମ, ଯଶିପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋପିନାଥପୁର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ଯଶିପୁର ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅଫିସ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଅଫିମ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯଶିପୁର ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ବନବିଭାଗ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଏଥିପ୍ରତି କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।’
ପୂର୍ବରୁ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଫିମ ଚାଷ:
ତେବେ ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷ ବିରୋଧରେ ଚଢାଉ ନୂଆ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ବନବିଭାଗ ଟିମ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢାଉ କରି ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଅଫିମ ଚାଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକାଧିକ ଅଭିଯାନରେ ପାଖାପାଖି ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଓ ବନବିଭାଗ ।
ଅଫିମ ଚାଷର ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି କି ଶିମିଳିପାଳ ?
ଗତ ୨୦୨୩ରେ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତା ପରଠୁ ଶିମିଳିପାଳ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳର ପାଦଦେଶରେ ବନବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା । ହେଲେ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ନିଶା ମାଫିଆ ଅଫିମ, ଗଞ୍ଜେଇ ଆଦି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ହିଁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ । ଦେଶର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୈବ ବିବିଧତା ଅଞ୍ଚଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶିମିଳିପାଳ ଏବେ ଅଫିମ ଚାଷର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ହଟସ୍ପଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ଅବାଧରେ ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଅଫିମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ । ଯାହାକି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ଅପିଲ୍:
ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଲଳିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଧଡକ ଭାବେ ଅଫିମ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ