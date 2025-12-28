ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସୁନାକୁ ପଛରେ ଛାଡିଲା ରୂପା; ୨,୫୦,୦୦୦ ଛୁଇଁଲା ଦାମ
ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁନାକୁ ବଳିଗଲା ରୂପାର ଦାମ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ରୂପା ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ।
Published : December 28, 2025 at 11:55 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ରୂପା ଦର । ସୁନାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢିଗଲା ରୂପା ଦାମ । ସୁନା ପରେ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡୁଛି ଚଡ଼କ । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ରୂପାର ଦର । ୩ମାସରେ ସୁନା ତୁଳନାରେ ରୂପାର ଦାମ ୩ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ରୂପାର ଦାମ ୨ ଲକ୍ଷ ପାର କଲାଣି । ଚାହିଦା ହିସାବରେ ଯୋଗାଣ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ।
୩ ଗୁଣା ବଢିଲା ରୂପା:
ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁନାକୁ ବଳିଗଲା ରୂପାର ଦାମ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବଢୁଥିବା ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ରୂପା ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପାର ଦର ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ୩ ମାସରେ ସୁନା ତୁଳନାରେ ରୂପାର ଦାମ ୩ ଗୁଣା ଅଧିକ ବଢିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ରୂପାର ଦାମ ଏବେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ପାର କଲାଣି ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ ଖାଲି:
୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେଜି ପିଛା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୭୦,୦୦୦ ରୁ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦାମ ବଢି ୨,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି । ବିଶେଷ କରି ବିଗତ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୨୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସୁନାର ଦର ମଧ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାର କରି 1,42,000ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ରୁପା ଓ ସୁନାର ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ:
ସୁନା ରୂପାର ଦର ଏପରି ବଢିଯିବା ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ହେଲେ ଯୋଗାଣ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ବଜାରରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ । ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ରୂପା ଓ ସୁନା କ୍ରୟ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରୂପା ଓ ସୁନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନେଇ ସ୍ଥିତି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ।
'ଆହୁରି ୬ ମାସ ଯାଏଁ ଅସ୍ଥିରତା'
ଏନେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ତ୍ରିନାଥ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସହ ୪ଟି କାରଣ ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବଢୁଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ୱାର, ଡ଼ଲାର ବିପକ୍ଷରେ ରୂପିର ମୂଲ୍ୟ କମିବା ଓ ରୂପାର ବୈବହାରିକ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହାର ଦାମ ବଢିଚାଲିଛି । ନିବେଶକଙ୍କ ନିବେଶ ରୂପାରେ ବଢିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାର ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ ଭେଇକିଲ ସୋଲାର ପାନେଲ, ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଓ ମେଡ଼ିସିନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଣ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ୩୨ ଡଲାରରୁ ଏହା ୭୭ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ।" ଆହୁରି ୬ ମାସ ଯାଏଁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ଏଭଳି ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗିରହିବା ବୋଲି ତ୍ରିନାଥ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ।
ଦ୍ବନ୍ଦରେ ଗ୍ରାହକ, ବ୍ୟବସାୟ କମୁଛି:
ଏନେଇ ରିତ୍ବିକା ଗୋଲଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଳଙ୍କାରର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ସୁବୁଦ୍ଧି କହିଛନ୍ତି,"ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପାର ଦାମ ଗ୍ରାମ ପିଛା 274 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କେଜି ପିଛା ୨,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ସୁନାର ଦାମ ବଢି ୧,୨୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉଭୟ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ ବଢିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ସୁନା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଓ ରୂପା ୨୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଛି । ଅର୍ଥାତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଶତ ଭାବେ ଦାମକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କଲେ ସୁନା ଉପରେ ରୂପାର ଦର ଭାରି ପଡିଛି । ସୁନା ଓ ରୂପାର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାର ବ୍ୟବହାର ବା ଉପଯୋଗ ବଢିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦାମ ହୁ ହୁ ବଢି ଚାଲିଛି । ଏହା ଆଗାମୀ ୪ ରୁ ୬ ମାସରେ ଏହା ୩,୦୦,୦୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର କରିବ । ସୁନା ଓ ରୂପାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ଉଭୟ ଦର ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବି ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରୟରେ ବି ହ୍ରାସ ହେଉଛି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି ।"
ପକେଟ ଖାଲି କରିଦେଉଛି ଦର:
ସୁନା ଓ ରୂପାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦରରେ କୌଣସି ରୋକ ଲାଗୁନାହିଁ । ବାହାଘର ପାଇଁ ଉପହାର ହେଉ ଅବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିବେଶ ଭାବେ ସୁନା ଓ ରୂପା କିଣି ହେଉନାହିଁ । ଯଦିଓ ବିଧି ରକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଉପହାର ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆଖି ଦୃଶିଆ ଜିନିଷ ହେଉନାହିଁ । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତରେ ଦରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାହୁଁଥିବା ବା ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ପକେଟ ପୁରା ଖାଲି ହେଉଯାଉଛି । ବଡ କଥା ହେଉଛି ସୁନା ଦର ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବିଧି ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ରୂପା କିଣିଥାଉ ହେଲେ ଏବେ ତାହା ବି ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ରୂପା ଦର ସୁନା ଉପରେ ଭାରି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ରୂପ ଜିନିଷଟେ ବି କିଣି ହେଉନାହିଁ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଉଛି । ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ନେଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଓ ରୂପା କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜ୍ୟର ସୁନା ଖଣିରେ ୧୫୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ: ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର