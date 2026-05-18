ରୁପା ଆମଦାନୀରେ କଟକଣା; ଚିନ୍ତାରେ ତାରକସି କାରିଗର, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ରୁପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବା ସହ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ । ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କିପରି ତିଆରି ହେବ ଚିନ୍ତାରେ କଟକର ତାରକସି କାରିଗର । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 18, 2026 at 6:33 PM IST
କଟକ: ଆଗକୁ ଦଶହରା, ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ବାର ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବା ସହ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବାରୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କିପରି ତିଆରି ହେବ ? ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଟକର ତାରକସି କାରିଗର । ସୁନା ପରେ ଏବେ ରୁପା ବାର ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଦେଶ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାରିଗରଙ୍କୁ ରୁପା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାରକସି କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉ ଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପଟେ କାମ ନ ମିଳିଲେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ? ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟବାଟ ଦେଖିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ତାରକସି କାରିଗର ।
ରୁପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା:
ରୁପା ବାର ଆମଦାନୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ଶନିବାର ଦିନ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କଟକର ତାରକସି କାରିଗର । ରୁପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ, ଗ୍ରାହକ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବେ ନାହିଁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ପରିବାର ଚଲାଉଥିବା ଚାନ୍ଦି କାରିଗର ମଧ୍ୟ ଏବେ କଣ କରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି । ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାନ୍ଦି ଦେଇ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ଦର ଦେଖି ଚାନ୍ଦି ଦେବା ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ଯେତିକି ଅର୍ଡର ଆସିଛି ତାହା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସରିଯିବ । କାମ ନ ମିଳିଲେ ମାଲିକ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର ।
ରୁପା ଦର ଅସ୍ଥିରତା:
ତାରକସି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ରଖୁଥିବା କାରିଗର ବିଜୟ କୁମାର ଦେ କହିଛନ୍ତି,"ରୁପା ଦର ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଅନେକ ମଣ୍ଡପ ଚାନ୍ଦି ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ଦଶହରା ଆଉ ମାତ୍ର 3 ମାସ ରହିଲା। ଚାନ୍ଦି ନ ମିଳିଲେ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ସରିବ ନାହିଁ । ଯେତିକି ଚାନ୍ଦି ମିଳିଛି ତାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି କମରେ 10ରୁ 15 ଦିନ ଲାଗିବ । ଯଦି କୌଣସି ମଣ୍ଡପ ଚାନ୍ଦି ନ ଦିଅନ୍ତି କାରିଗରମାନେ କେବଳ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବେ । ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ । ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲୁ, ତାହାର କ୍ଷତି ଭରଣ ହେବା ସମୟରେ ଚାନ୍ଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯାହାକି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରୁଛି । ମୋ ପାଖରେ 12ରୁ 15ଜଣ କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କାମରୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"
ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ନାମକ ଜଣେ କାରିଗର କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାରକସି କାରିଗର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି । କୋଭିଡ ସମୟରେ ବି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା । କାମ ମିଳୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ଅନେକ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ସୋ' ରୁମରୁ ଅନେକ କାମ ଆସୁଥିଲା । ତାହା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି । ସାବିତ୍ରୀ, ରଜ ସମୟରେ ଯେତିକି କାମ ଆସେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି । ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ।"
ସେହିପରି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାରିଗର କହିଛନ୍ତି,"ଚାନ୍ଦି କରିଗରମାନେ ଏବେ କଣ କରିବେ ? ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ? କିଛି ନ ହେଲେ ପରିବା ଦୋକାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"
'ଅନେକ ମଣ୍ଡପ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି'
ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଚାନ୍ଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଅନେକ ମଣ୍ଡପ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦି ଦର ଟିକେ ଖସିଲେ ମେଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ଅନେକ ମଣ୍ଡପ ଆହୁରି ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ । ତେବେ ଦରକୁ ଦେଖି କେହି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ହୁଏତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ କୌଣସି ନୂଆ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇନପାରେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,କଟକ