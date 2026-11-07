ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର୍ ସିଲିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଗାଥା: କାନ୍ଧରେ ସଂସାର ବୋଝ, ଡେଲିଭରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ !
ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି । ପୁରୁଷଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର୍ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 7, 2026 at 10:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ମା' । ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ ! ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆସୁ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ହସି ହସି ସହିଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ମା'କୁ ସର୍ବଂସହା କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ଜଣେ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ସିଲି ବେହେରା । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ଓ କାନ୍ଧରେ ସଂସାରର ବୋଝ । ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ପଡିନାହାଁନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଆଗକୁ ବଢିଚାଲିଛନ୍ତି । ପୁରୁଷଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର୍ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ପଢନ୍ତୁ ସିଲିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ...
ମହିଳା ବି କରିପାରେ ଡେଲିଭରି କାର୍ଯ୍ୟ:
ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ସିଲି ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ବାଟ ବାଛିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟରେ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ବ୍ଲିଙ୍କଇଟ୍ରେ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ଡେଲିଭରି କାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷମାନେ କରିଥାନ୍ତି । ମହିଳା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସମର୍ଥ ବୋଲି ସିଲି ଏହି କାମ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଅସୁମାରି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ:
ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ପିଠିରେ ଡେଲିଭରିବ୍ୟାଗ୍, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ଚିନ୍ତା । କେଉଁ ଘରକୁ ଅର୍ଡର ପହଞ୍ଚାଇବେ ? କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ ? ମାସ ଶେଷରେ ଘରଭଡ଼ା କିପରି ଦେବେ ? ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ତୁଲାଇବେ ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ । ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦିଏ ତାହା ହେଉଛି ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ।
ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ:
ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଦିନ । ଘରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରେ ନିଜ କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି । ବିବାହର ୧୩ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତଥାପି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି । କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ । ଦିନକୁ ୪୦୦ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । କାମ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ତାହା କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିନାହିଁ । ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ।
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬ଟା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଡର ଡେଲିଭରି କରନ୍ତି । ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ଅର୍ଡର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି । ରାସ୍ତାର ଦୂରତା, ଖରା, ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରେନାହିଁ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରଘୁନାଥ ନଗରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ସିଲି । ଚିଲିକା ବାଲୁଗାଁର ସେ ବାସିନ୍ଦା । ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ସଂସାର । ବଡ଼ ପୁଅ ସୋମନାଥ ବେହେରା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁ ଚିନ୍ତା ସିଲିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ।
ସଂଘର୍ଷ ବନାମ ସିଲି:
ସିଲିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଓ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ । ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ସିଲି ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । କେତେବେଳେ ମୁଢ଼ି ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ରହିନାହାନ୍ତି । ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ ଏକାକୀ ଡେଲିଭରି କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ । ଅଜଣା ରାସ୍ତା, ଅଜଣା ଲୋକ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ । ହେଲେ ସେହି ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରେନାହିଁ । ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ସିଲି ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର । ମନରେ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଯେକୌଣସି କାମ କରି ନିଜ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିହେବ ।
ଗାଡ଼ି କିଣିବା ସ୍ବପ୍ନ:
ସିଲିଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି । ଦିନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିଣିବେ । ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଆହୁରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ଓ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରାଇବା । ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ପାଇଁ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ନଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମା' ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହାରା । ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଝିଅର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା' ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ହରପ୍ରିୟା ସୁବୁଦ୍ଧି କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ । ସିଲି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା । ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ମୁଁ ଅତି ନିକଟରୁ ସିଲିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଛି ।"
ଫୁଡ ଷ୍ଟୋରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିପାରିବେ । ସେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୁଅ ମାନେ ଏହି କାମ କରନ୍ତି । ଜଣେ ଝିଅ ହୋଇ ପୁଅଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଫୁଡ ଷ୍ଟୋରରେ କାମ କରୁଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର ତଥା ସିଲିଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁଅ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଡେଲିଭରି କରିବା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି । ସିଲି କିଛି ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।"
ସିଲିଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ରୋଜଗାରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ । ଏହା ଜଣେ ମା'ର ତ୍ୟାଗ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ । ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାର କାହାଣୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଏଲଇଡି ଆଲୋକରେ ଫିକା ମାଟି ଦୀପ, ଦୀପାବଳିରେ ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ଦୀପ କାରିଗର, ମିଳୁ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ
ଆଲୁଅର ପର୍ବରେ ଅନ୍ଧାର ଜୀବନ ! ଦୀପାବଳିରେ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାପାମାଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର