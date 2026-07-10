ETV Bharat / state

100 ଦିନରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ଏକ ଶହ ଦୀପ

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦାବିରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Silent march of Puri residents in 100 days
100 ଦିନରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ୧୦୦ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ୧୦୦ ଦୀପ । ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ କଡା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଅଧିକାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଦାବିରେ ଅବିରତ ଚାଲିଥିବା ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଐତିହାସିକ ୧୦୦ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ନୁହେଁ; ଏହା ଭକ୍ତି, ଅଧିକାର, ସମତା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏକ ନୀରବ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଅହିଂସକ ଜନଜାଗରଣର ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି।



ଏପ୍ରିଲ ୧ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରତିଦିନ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପୀଠରୁ ବାହାରି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି ଦର୍ଶନ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୦୦ ଦିନର ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ।

Silent march of Puri residents in 100 days, 100 lamps lit near srimandir
100 ଦିନରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯୁବକ, ମହିଳା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନସମର୍ଥନର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପଦଯାତ୍ରାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ “ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ” ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରିଥିଲେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ସୁରରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ସମତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରାର ଗତକାଲି ୧୦୦ ଦିନ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ୧୦୦ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା।

Silent march of Puri residents in 100 days, 100 lamps lit near srimandir
100 ଦିନରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
Silent march of Puri residents in 100 days
100 ଦିନରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦଯାତ୍ରାର ତପସ୍ୟା, ଭକ୍ତି ଓ ଆଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଳିଉଠିଥିବା ଏହି ୧୦୦ ଦୀପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମତା ଓ ଆସ୍ଥାର ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସମତା, ସହଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସାର୍ବଜନୀନତାର ଆଦର୍ଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତ, ଅହିଂସକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି।

Silent march of Puri residents in 100 days
100 ଦିନରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

ପଦଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା, ବୁଦ୍ଧିଜିବୀ ସାମିଲ ହୋଇଥଲେ।
ପଦଯାତ୍ରାର ଆବାହକ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସମତା, ମାନବିକତା ଓ ସର୍ବଜନୀନ ଆଦର୍ଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ। ପୁରୀ ସହର ଓ ସଦରବାସୀଙ୍କ ପୂର୍ବପରି ଦର୍ଶନ ଅଧିକାର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ।”

Silent march of Puri residents in 100 days
100 ଦିନରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉମାବଲ୍ଲବ ରଥ କହିଛନ୍ତି, 'ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଏକ ଭାବାବେଗର କଥା । ପୁରୀରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ପାଣି ବି ପିଇବେନି । ହେଲେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାକୁର କରିଦେଲଣି । ସେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଠାକୁର ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଚି ଦେବା ଦରକାର ।'

Silent march of Puri residents in 100 days 100 lamps lit near srimandir
100 ଦିନରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା; ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ଚିତାରେ ଝଲସୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ



TAGGED:

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ
ନୀରବ ପଦଯାତ୍ରା
SRIMANDIR
LAMPS LIT NEAR SRIMANDIR
SILENT MARCH OF PURI RESIDENTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.