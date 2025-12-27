ETV Bharat / state

ହାତୀ ପାଇଁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ବନ୍ଦ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍‌ରେ ତାଲା ପକାଇଲା ବନବିଭାଗ

ଆଜି ସକାଳେ 2 ହାତୀ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତ ଗୁରୁବାର ସାତଟିକିଆ ହାତୀପଲ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲେ ।

Sikharchandi Temple temporarily closed
ହାତୀ ପାଇଁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ବନ୍ଦ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 27, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହାତୀ ପାଇଁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ବନ୍ଦ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହଡ଼ରେ 2 ଦନ୍ତା ହାତୀ ବୁଲିବା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ହାତୀ ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ ବିଭାଗ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍‌ରେ ତାଲା ପକାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ।

ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ତାଲା:

ହାତୀ ପାଇଁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ବନ୍ଦ (ETV BHARAT ODISHA)

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀରେ ହେଉଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ପାହାଡରେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ଥାନାକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ । ଆଜି ସକାଳେ 2 ହାତୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତ ଗୁରୁବାର ସାତଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବୁଲୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ବନବିଭାଗ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।



ଏନେଇ ଚନ୍ଦକା ଡ଼ିଏଫଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କଟକଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସହରର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ପିକନିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଶେଷକରି ପିକନିକ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଇନଫୋସିଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲା ।"

Sikharchandi Temple temporarily closed
ହାତୀ ପାଇଁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ବନ୍ଦ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭୟଭୀତ ଲୋକେ:

ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ଭୟରେ ରହିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଚନ୍ଦକା ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ହାତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି। ହାତୀମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖରଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଚନ୍ଦକା ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ୨୧୦୦ ରହିଛି। ଯାହା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ରହିବା କ୍ଷମତା ପାଖାପାଖି ୧୮୦୦। ତେଣୁ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହଲେ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ରୋଷେଇ ଘର, ଧାନଗୋଦାମ, ଗୁହାଳ, ଛେଳି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କ୍ଷତି ହେଲେ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ହାତୀ ପକ୍କା ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରିତି ରନିଂ ମିଟରକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୧୪ ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତୀ କରିଡରର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସହରୀକରଣ ବଢିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ କମ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନମିଳିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନଜରେ ହାତୀ କରିଡର ରହିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

