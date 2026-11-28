ସିଜିମାଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ: ଡିସେମ୍ବର ୨ରେ NCSTର ଶୁଣାଣି, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ DGPଙ୍କ ସମେତ ୮ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ
ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା, ଧମକ ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ। ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 28, 2026 at 8:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସିଜିମାଳି ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲଗାତାର ନିର୍ଯାତନା, ଧମକ ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ (NCST)। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ସିଟିଂ ନୋଟିସ୍ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜି)ଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି ହୋଇଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ. ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଡକାଯାଇଛି।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତାଳମପଦର ଗ୍ରାମର ରୀନା ମାଝୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲଗାତାର ହଇରାଣ, ଧମକ ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଥିବା ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ମାନବାଧିକାର ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୩୩୮-କ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ଜାଠୋତୁ ହୁସେନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକନାୟକ ଭବନ, ବି-ୱିଙ୍ଗ୍ର ଷଷ୍ଠ ମହଲାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଆୟୋଗଙ୍କ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏହି ଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସ୍ପି)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଓ ସମୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସମନ ପାଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ରେକର୍ଡ ଓ ମୂଳ ଦସ୍ତାବିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ। ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ଆୟୋଗ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଣାଣିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଆୟୋଗ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୩୩୮-କର ଧାରା ୮ ଅନୁଯାୟୀ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏଥିସହ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରୀନା ମାଝୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ. ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ, ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସିଜିମାଳିରେ ବିଜେପିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର