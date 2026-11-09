ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀ; ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାସନଗରରେ ଜମିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଭଳି 10 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁବନ୍ଦବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : November 9, 2026 at 7:22 PM IST
ଯାଜପୁର:କାଳିପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ଯାଜପୁର । ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ରୀତିନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳିଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି ମା' ଶ୍ୟାମକାଳିଙ୍କ ପୂଜା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ମା' ୧୮ ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ପୂଜା ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ । ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ସମାଗମ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମର ସହିତ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳିଙ୍କ ପୂଜା l ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଭଳି 10 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁବନ୍ଦବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି l ଚଳିତ ବର୍ଷ ନହକା ବାଇପାସର ଦୁବାଇ ତୋରଣ, ଆରିୟନ କ୍ଳବର ବୁଦ୍ଧ ଟେମ୍ପଲ୍, ଚୋରଦା ଛକରେ ଷ୍ଟିଲ ଗେଟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କମିଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି l
ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ କାଳିପୂଜା ପୂଜା ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ପାଳନ ହେଉନଥିଲା । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଉତ୍ସବ ଧୁମ ଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି l ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । 18 ତାରିଖ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ।
ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତେକ ଦିନ ବ୍ୟାସନଗର ଓ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଅଂଚଳକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜିଲ୍ଲ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସିବେ l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ସହରରେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି l ସେପଟେ ଏହି କାଳୀପୂଜା ସମୟରେ ଚେନ ଲୁଟ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ କାଳିପୂଜାର ଆସର, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେ କମିଶନର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପରେ ବଢ଼ିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, 'Poor' ଶ୍ରେଣୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ