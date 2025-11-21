ଏକା ଥରକେ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ହେବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ପୁରୀ: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଏନେଇ ଏକ ନୂଆ ଏସଓପି ଆସିବ। ନୂଆ ଏସଓପି ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଜିଟାଲ ଇନଭେଣ୍ଟୋରି କରାଯିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ତେବେ ଏକାଥରେ କରାନଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ଯେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି କାମ କରାଯିବ। ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
ନୀତି ବହୁଳତା ନଥିବା ସମୟରେ ହେବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି
ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତି ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ନୀତି ରହିଛି । ଏଥି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏଣୁ ନୀତି ବହୁଳତା ନଥିବା ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।
ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରାଯିବ
ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛା । ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ଯେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଆଇଆଇଟିର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ଯେଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଢୀ ।
ଏମାର ମଠରୁ ବାହାରିଥିବା ରୂପା ଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, ମାମଲା ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଧିନକୁ ଅଣାଯିବ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୧୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୨-୨୩, ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅଡିଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।
ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି—
- ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ କାର୍ ପାର୍କିଂର ପରିଚାଳନା ଭାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଆସିବ
- ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯିବ
- ପୁରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁରୋଧ ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ
- ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ । ଏହାକୁ ନିଲାମ ଦିଆନଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ
- ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିଜମା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ
- ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ ଏକ ସେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି
- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନକୁ ଅଧିକ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା, ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ।
- ଇସ୍କନ୍ ବିଦେଶରେ କରୁଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ
- ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କ ପେନସନ ରାଶିକୁ ମାସିକ ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି
- 1ସେବକଙ୍କ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ରାଶି ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଏକଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି
- ସେବକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
ଏହା ବାଦ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏକ ଗାଇଡ ଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କିଭଳି ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
