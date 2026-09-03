ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 1900 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା, ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡିରେ ମିଳିଛି 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୋଟ ଆୟ ଓ ଜମା ଅର୍ଥ ସାର୍ବଜନୀନ କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

JAGANNATH TEMPLE PUR
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୋଟ ଜମା ଏବଂ ଆୟର ବିବରଣୀ ଆଜି ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିରର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି 1912 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ରହିଥିବା ବେଳେ 500 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡିରେ ଏଯାବତ 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ।

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖଣିଖାଦାନ, ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ସୁଧ, ଜମି ବିକ୍ରି ଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରୁ ହୋଇଥାଏ । ଉକ୍ତ ଆୟର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ହିସାବରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଣ୍ଠି ହିସାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଳକା ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ହିସାବରେ ରଖାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ । ତେବେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୋଟ ଆୟ ଓ ଜମା ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି ।


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ୩୧.୦୮.୨୦୨୬ ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉପରୋକ୍ତ ୩ଟି ଯୋଜନାରେ ୧୮୧୧ କୋଟି ୯ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ୨୮୩ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ରଖାଯାଇଅଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୟତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ୧୩୧୧ କୋଟି ୯ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ୨୮୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପି.ଏଲ୍ (P.L) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ରଖାଯାଇଅଛି।

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଦ୍ୟ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ (ସେଭିଙ୍ଗସ୍/ କରଣ୍ଟ/ ଫ୍ଲେକ୍ସି) ୧୦୦ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୮୬୮ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଗଣନା ହେବା ସହ ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ସୂଚନା ଫଳକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦାନରାଶି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।


ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ଯ ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ (୧୫.୦୬.୨୦୨୬) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି-ସମର୍ପଣ'ର ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସୁବିଧା ତଥା ସରଳିକୃତ ଭାବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ଦେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଦାନର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ରସିଦ ଆକାରରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପାରିବେ । ତେବେ ଗତ ମାସ ଶେଷ (୩୧.୦୮.୨୦୨୬) ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ୫୬ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ୭୦୫ ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

TAGGED:

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆୟ ଜମା ଅର୍ଥ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ
FIXED DEPOSITS
PURI TEMPLE FUND
JAGANNATH TEMPLE PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.