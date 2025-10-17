କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଲିଉଡ୍ ନାଇଟ, ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ
ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଏନେଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ।
କଟକ: ଚଳିତବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଧମାକା କରିବ ବଲିଉଡ଼ ନାଇଟ । ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ଯାଦୁଗରୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିବ କଟକ । ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ ଅନ୍ୟ ତିନି ବଲିଉଡ଼ ଗାୟକ । ଏହା ସହିତ ଓଲିଉଡ଼ ତାରକାଙ୍କ ଧମାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏନେଇ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଲିଉଡ଼ କଳାକାରଙ୍କ ଜଲୱା:
ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମଞ୍ଚରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବେ ବଲିଉଡ଼ କଳାକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଲିଉଡର ଚାରିଜଣ କଳାକାରଙ୍କ ଯଥା: ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ୍, ହର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ହମ୍ ସୁଫି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ରିଷି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇସାରିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଓଲିଉଡର ୧୪ ଜଣ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ସରିଛି । ଏଥର ଉଭୟ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରି ପାରିବେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥିପାଇଁ ଚାରୋଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୯ଟି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଚାଲିଛି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା । ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁକ୍ତାକାଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମେଳା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି କଟକ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପରିମଳ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାକି ରହିଛି । ସେହିଭଳି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓରମାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଟକ ଇନ କଟକର କାର୍ଯ୍ୟ । ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଢ଼ିଥିବା ଜାଗା ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୋଲ ପକାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ।
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଓ ଗ୍ରୀନ କରିଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ୍ ସିନ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷର ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ୨୦୨୫ରେ କଟକ-ଇନ୍-କଟକର ଥିମ୍ ରହିବ "ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ" । ଯାତ୍ରାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ କରିଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଆଉ ତିନିଦିନ ପରେ କଟକ ଡିସିପି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ । ଏହା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।"
