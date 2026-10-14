ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍: ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ
ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପଥ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 14, 2026 at 12:05 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପଥ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ସୋମବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନବ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀସେତୁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନରେ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ । ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନାହିଁ ସେଠାରେ କିଭଳି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା:
କେବଳ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘରେ ବସି ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ ପାର୍କିଂ ନିକଟରେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଭିତରେ ଓହ୍ଲାଇ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦରକୁ ଯାତାୟାତ କରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣି ପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଏବେ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ହେଲେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା:
ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ରିଙ୍କୁ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମକୁ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଜାର କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର । ହେଲେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଥିଲା ତାହା କରାଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀ ନ ଆସିଲେ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ । ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି । ଗରିବ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ହେଲେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ସହାୟତା ରାଶି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ଭଳି କରାଯିବ ବୋଲି ନୂତନ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ କିଭଳି ସଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା ନ କରି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି । ସରକାର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ କେହି ସେଠାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆବାହକ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଏକ ବଜାର କରାଗଲା । ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନ ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା । ଯେଉଁ ଥିରେକି ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ହେଲାଣି । ହେଲେ ସେଠାକୁ କୌଣସି ଉଠା ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି । ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗମନା ଗମନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡି ଚଳାଚଳ ହେଉନାହିଁ । ସେଠାରେ ବଜାର କିଭଳି ଚାଲିବ ? କିଭଳି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ? ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କାହାରି ମତାମତ ନେଇନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଦେଇ କିଭଳି ଯାତାୟାତ କରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।"
ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ଯ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥାଇଥାନ କରାଯିବ । ତାଙ୍କର ଯାହା ପୂର୍ବ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ଅଛି, ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯିବ । ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ