ETV Bharat / state

ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌: ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ

ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପଥ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Sri Setu Vending Zone empty puri Street Vendors Settlement issue
ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌: ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 12:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌ରେ ଶୀଘ୍ର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପଥ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌: ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ସୋମବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନବ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀସେତୁ ବ୍ରିଜ୍ ତଳ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନରେ ଥଇଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Srisetu Vending Zone lies vacant.
ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌ରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ । ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ନାହିଁ ସେଠାରେ କିଭଳି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା:


କେବଳ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘରେ ବସି ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ ପାର୍କିଂ ନିକଟରେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଭିତରେ ଓହ୍ଲାଇ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦରକୁ ଯାତାୟାତ କରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣି ପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଏବେ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ହେଲେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

Srisetu Vending Zone lies vacant.
ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌ (ETV Bharat Odisha)



ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା:
ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ରିଙ୍କୁ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମକୁ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଜାର କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର । ହେଲେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଥିଲା ତାହା କରାଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀ ନ ଆସିଲେ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ । ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି । ଗରିବ ଉଠା ଦୋକାନୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"

Street vendors are unwilling to conduct business.
ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ (ETV Bharat Odisha)
ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ:ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ନିକଟରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦୋକାନ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲା । ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ନିକଟକୁ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯାହା ଆଶା ଥିଲା ତାହା ମଉଳି ଯାଇଛି । ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ବେପାର ବହୁତ୍ ମାନ୍ଦା ରହୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିଭଳି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏଠାକୁ କେହି ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆସିବେ ନାହିଁ ।"
Srisetu Vending Zone lies vacant.
ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍‌ (ETV Bharat Odisha)
ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରାଫିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ୨୦୨୩ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବଡଦାଣ୍ଡ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୨୦୮ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ୍ କାର ପାର୍କିଂକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଏକ ମାର୍କେଟ କରି ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । କ୍ୟାବିନ ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ସହିତ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ହେଲେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ସହାୟତା ରାଶି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟ ବଜାର ଭଳି କରାଯିବ ବୋଲି ନୂତନ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ କିଭଳି ସଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା ନ କରି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କହିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି । ସରକାର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉଚିତ୍‌ ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ କେହି ସେଠାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।


ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆବାହକ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଏକ ବଜାର କରାଗଲା । ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନ ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା । ଯେଉଁ ଥିରେକି ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ହେଲାଣି । ହେଲେ ସେଠାକୁ କୌଣସି ଉଠା ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି । ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗମନା ଗମନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡି ଚଳାଚଳ ହେଉନାହିଁ । ସେଠାରେ ବଜାର କିଭଳି ଚାଲିବ ? କିଭଳି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ? ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କାହାରି ମତାମତ ନେଇନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ଦେଇ କିଭଳି ଯାତାୟାତ କରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।"

ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ:


ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ଯ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀସେତୁ ତଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥାଇଥାନ କରାଯିବ । ତାଙ୍କର ଯାହା ପୂର୍ବ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ଅଛି, ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ । ଶ୍ରୀସେତୁ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯିବ । ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଜି ବି ରହିଛି ଜୁଣ ଖରିକାର ଚାହିଦା: ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ରୋଜଗାରର ରାହା

Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର

ପୁରୀ ବାଇପାସରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଚାଳକ ସୌମ୍ୟ ରଥ ଗିରଫ, ୩ ମାସ ତଳେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଧକ୍କାକରି ଏସି ମେକାନିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ; 2499 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାରା ମୋଟର ରାଇଡ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉଚ୍ଛେଦ
ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡ
ଶ୍ରୀସେତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ
SHREE SETU VENDING ZONE PURI
PURI STREET VENDORS SETTLEMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.