ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଦୁଇଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି; ବାହାର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ
ଗଣତିମଣତି ସମୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 31, 2026 at 12:46 PM IST
ପୁରୀ: ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି । ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ । ଆଜି ଓ କାଲି ଦୁଇଦିନ ଧରି ଗଣତି ମଣତି ଚାଲିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ (ଏସଓପି) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂପାଦନ କରାଯିବ। ତେବେ ଗଣତିମଣତି ସମୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାହାର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା କାମନା କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ସରିଥିବା ବେଳେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିର ଗଣତିମଣତି କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ ଦଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଏହି ଣତିମଣତି କାମ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଟିମରେ ଆରବିଆଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ପ୍ରମୁଖ ନିୟୋଜିତ ରହିଚନ୍ତି। ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ୩ଡି ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ।
ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ । ରଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଏସଓପି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, 3ଡି ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ କିଛିଟା କଟକଣା ରହିଛି । ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛୁ ।’
୧୯୭୮ ମସିହା ଗଣତିମଣତିରେ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଗଣତିମଣତିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଣିଆ ସମେତ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଆଗାମୀ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏ ନେଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହନ୍ତି, ‘ଆମେ 15 ଦିନର ଗଣତି ମଣତି କାମ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସାରିଛୁ । ଏବେ କେବଳ ଗଣତି ଚାଲିଛି । ମଣତିର ସୁଯୋଗ ଆସିନାହିଁ । ଆଜି ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର 10ମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ । ଆଜି ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ।’
୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାମ ଦୀର୍ଘ ୭୨ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୯ ମିନିଟ୍ ରୁ ୧ ଟା ୪୫ ଶୁଭ ବେଳା ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମେ 11 ତାରିଖରେ ପୁଣିଥରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାମ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାମ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା ପରେ ମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି, ଶୁଭ ବେଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି, ମେ’ରେ 9 ଦିନ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟ