ଜେନ୍-ଜି..ଆଧୁନିକ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଠାରୁ ଦୂରରେ ନୁହନ୍ତି; ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଯୋଡିବାର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ‘ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ’
ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ବସେ ‘ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ’ । ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଜେନ୍-ଜିଙ୍କ ଭକ୍ତିମୟ ସୁରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ଚକଡ଼ା ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 7, 2026 at 7:50 PM IST
ପୁରୀ: ‘ଜେନ୍-ଜି’.. ଆଧୁନିକତାର ଚମକ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହେଲେ ବି ନିଜର ଭାବାବେଗ ପାଇଁ ଏମାନେ ସମୟ କାଢିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟା..ଫେସବୁକ ରିଲରେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରେରଣା ସାଉଁଟନ୍ତି…। ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଜେନ୍-ଜି । ଏମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିମୟ ସଙ୍ଗୀତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ଚକଡ଼ା ମୁଖରିତ ହେଉଛି । ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ନଜର ହଟାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭକ୍ତିର ଅମୃତ ରସରେ ନିଜକୁ ଭିଜାଇବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଯୁବପିଢ଼ି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ‘ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ’ର ଭାବମୟ ମଞ୍ଚରେ।
ଆଧୁନିକତା ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆଜିର 'ଜେନ୍-ଜି' (Gen Z) ବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସର ନାମ ହେଉଛି 'ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ'। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ପରିସରରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେତାଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ-ଜଣାଣ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତ ଓ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେତୁ ସାଜିଥିବା ‘ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ’କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି... ।
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଯୋଡୁଛି 'ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ'
ମେଘ ମାଳାକୁ.. ନିନ୍ଦେ କଳାକୁ, ଥକାମନ ଚାଲଯିବା ..... ଏମିତି ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ହାତ ପାତି ରହିଥିବି.... ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ.... ଏହି ଭଳି କିଛି ଭକ୍ତିଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରୀର ପଵିତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ନିକଟରେ । ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମତାଳରେ ଭଜନ ଗାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀର ପରିବେଶକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭିଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ସୁରର ତାଳେତାଳେ ସମସ୍ତ ବିଭୋର...। ଏହି ଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମକୁ ଯୁବପିଢି 'ନିଳାଦ୍ରୀ ବୈଠକ' ରଖିଛନ୍ତି।
'ନିଳାଦ୍ରୀ ବୈଠକ'କୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ.. । ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବପିଢି ।
ପ୍ରତି ଶନିବାର ଭକ୍ତିରସରେ ମୁଖରିତ ହୁଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚକଡ଼ା
ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତୋଷୀ ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ପବିତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠାକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବା ମତେ ବହୁତ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏହି ଆସର ଜମୁଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ପୁରୀରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଏଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ‘ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ’ ନାମକରଣ କରିଛୁ । କେବଳ ଯୁବ ପିଢ଼ି ନୁହେଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସି ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି।’
ପୁରୀର କିଛି ଯୁବ ପିଢି ଏକାଠି ହୋଇ ଗତ ୩ ମାସ ହେବ ପବିତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିସରରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ' ନିଳାଦ୍ରୀ ବୈଠକ ' । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚକଡ଼ାରେ ଏମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି । ତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣର ଧାରା।
ହାରମୋନିୟମ, ତବଲା, ଢୋଲ, ଗୀଟାର, ଗିନିର ତାଳେତାଳେ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ଯୁବପିଢି। ଅନେକ ସୁପରିଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କଳାକାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆଇନଜୀବୀ, କର୍ପୋରେଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ୍ ବର୍ଗରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଯୁବପିଢି ଏହି ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସହରର ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳାପ୍ରେମୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
ଆଧୁନିକ ହେଲେ ବି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବୁ
ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନ କର କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିନି। ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ମୋର ରୁଚି ରହିଚି। ଆଧୁନିକତା ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କେବେ ଟପି ପାରିବନି। ଆମେ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବା। ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକରେ ଆମେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ଗୀତ, ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ଭଜନ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଏଠିକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଭାବାବେଗ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ‘ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆଜିର ଜେନ-ଜିଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଯୁବ ପିଢିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁତ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜାଣିବା ଓ ଏହାର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା, ତେବେ ଆମେ ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ।’
ପ୍ରଥମେ କିଛି ଯୁବପିଢି ଏକାଠି ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ଅନେକ ଯୁବପିଢି ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହ ସବୁ ଶନିବାର ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମେ’ ୧୬ ତାରିଖରେ ବସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ । ଏଥିରେ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇଥଲେ। ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ି ନୁହେଁ, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ୍ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ ଭଳି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏହି ନିଆରା ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେପକାଇବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଭିଜେଇ ଦେବା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ।
ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀ ସର୍ବାଣି ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ଯୁବ ପିଢିଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକ। ତରୁଣମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ଭଜନ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନେବା ଓ ଯୁବ ପିଢ଼ି ଏଥିରେ ଅଧିକ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।’
ଆମେ ଜେନ-ଜି..ଆମର ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଛି
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ ଆଜିର ଯୁବ ପୀଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ଏହି ନୀଳାଦ୍ରି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ୭ଟା ଯାଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୀରୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁରୀ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି।’
ଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ୍ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଆଜିର ଜେନ-ଜି ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଜେନ-ଜି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଗା ପ୍ରେମରେ କୁନି ଦର୍ଶକ: 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ’ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏହା କହିଲେ ଦର୍ଶକ