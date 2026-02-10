ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୃଟିଶୂନ୍ୟ ପଞ୍ଜିକା; ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଜିକାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଲା ପ୍ରକାଶନ ଅନୁମତି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷର ଚୂଡାନ୍ତ ପାଞ୍ଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ପାଞ୍ଜିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶନ କଲେ ଆକ୍ସନ ।
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷର ଚୂଡାନ୍ତ ପାଞ୍ଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜ୍ୟୋତିଷ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକାର ମାନେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ ନେଇ ଯେଭଳି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ ନଉପୁଜେ ସେନେଇ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଜିକାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକାଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହାସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଵିକୃତି ପାଇନଥିବା କୌଣସି ପାଞ୍ଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶନ କଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜିକାର ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଜିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକାଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କୋହିନୂର, ରାଧାରମଣ, ଭାଗ୍ୟଦୀପ, ଅରୁଣୋଦୟ, ଜିଏନ୍ ତ୍ରୀପାଠୀ ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଜିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଞ୍ଜିରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଵିକୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଜିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୪ ଏପ୍ରିଲ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୁ ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଅନୁମୋଦିତ ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଜି ରେ ସମସ୍ତ ତିଥି, ସମୟ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଵିକୃତି ପାଇନଥିବା କୌଣସି ପାଞ୍ଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲିି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପାଞ୍ଜିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ନେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଯାହାଦ୍ବାରା ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଞ୍ଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ସ୍ଵିକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଜି କୁ ଲୋକମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
