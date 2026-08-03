ETV Bharat / state

ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରେଡିୟମ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର

କାଉଡିଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି । 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଆର୍ଲଟ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Crowd of devotees at Gadagadia Ghat
ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 7:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Devotees at Gadagadia Ghat କଟକ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର । ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ତେବେ କାଉଡିଆଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନଘଟେ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଉଥିବା ଶିବଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଗଣାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ରେଡିଅମ୍‌ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମୃଦୁପାନୀୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ।

Shravan month First Monday Crowd of devotees at Gadagadia Ghat Police Commissioner distributes radium jackets to devotees
ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat)

ଗଡ଼ଗଡିଆରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ

ସେହିପରି ପୋଲିସର ନିୟମ ମାନି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କାଉଡିଆମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର । ଗଡ଼ଗଡିଆରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି । 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଆର୍ଲଟ କରାଯାଇଛି । କାଉଡିଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ।

କାଉଡିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା:

ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡିଆମାନେ ଶୈବ ପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । କଟକ ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ କାଉଡିଆମାନେ ଯାଆନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ କାଉଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ନଜର ରହିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିପରି ରୋକା ଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଥିବା କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Shravan month First Monday Crowd of devotees at Gadagadia Ghat Police Commissioner distributes radium jackets to devotees
ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat)

ପ୍ରଥମ ପାଳି ଜଳ ଲାଗି:

ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରବଳ ଜଳପ୍ରବାହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ କାଉଡିଆମାନେ ପାଣି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପାଳି ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ କାଉଡିଆ ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଉଠାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ନଦୀକୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚାନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ନଦୀରେ ସାତ ଥର ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାତ ଥର ଘେର ବୁଲି ପାଣି ଭାର ନେଇ ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କାଉଡିଆ । କିଛି ଭକ୍ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଣି ଭାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Shravan month First Monday Crowd of devotees at Gadagadia Ghat Police Commissioner distributes radium jackets to devotees
ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat)

ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କାଉଡିଆ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠଙ୍କୁ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଥର ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶୈବପୀଠରେ ଜଳଲାଗି କରିବି ।"

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଉଡିଆ ଭାର ନେଇ ଆସିଥିବା ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଇଚ୍ଛା କରି କାଉଡିଆ ଭାର ନେଇ ଯାଇପାରି ନଥିଲି । ମାତ୍ର ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି । ମୁଁ କେବେ ବେଶୀ ବାଟ ଚାଲି ନଥିଲି । ମାତ୍ର ଏଥର 40 କିମି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ।"

Shravan month First Monday Crowd of devotees at Gadagadia Ghat Police Commissioner distributes radium jackets to devotees
ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat)

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଅନ୍ୟପଟେ ନଦୀରେ ଜଳ ସ୍ତର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାରିକେଡେ କରାଯାଇଛି । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍‌ ନଦୀ ଭିତରେ ଏବଂ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଟିମ୍‌ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର: ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

GADAGADIA GHAT
POLICE COMMISSIONER
ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର
ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟ କାଉଡିଆ
SHRAVAN MONTH KAUDIA SAFETY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.