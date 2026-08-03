ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରେଡିୟମ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର
କାଉଡିଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି । 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଆର୍ଲଟ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 3, 2026 at 7:12 AM IST
Devotees at Gadagadia Ghat କଟକ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର । ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ତେବେ କାଉଡିଆଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନଘଟେ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠାଉଥିବା ଶିବଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଗଣାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ରେଡିଅମ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମୃଦୁପାନୀୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ।
ଗଡ଼ଗଡିଆରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ
ସେହିପରି ପୋଲିସର ନିୟମ ମାନି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କାଉଡିଆମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର । ଗଡ଼ଗଡିଆରେ 8 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି । 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଆର୍ଲଟ କରାଯାଇଛି । କାଉଡିଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ।
କାଉଡିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା:
ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡିଆମାନେ ଶୈବ ପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । କଟକ ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ କାଉଡିଆମାନେ ଯାଆନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ କାଉଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ନଜର ରହିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିପରି ରୋକା ଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇଥିବା କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ପାଳି ଜଳ ଲାଗି:
ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରବଳ ଜଳପ୍ରବାହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ କାଉଡିଆମାନେ ପାଣି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପାଳି ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ କାଉଡିଆ ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଉଠାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ନଦୀକୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚାନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ନଦୀରେ ସାତ ଥର ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାତ ଥର ଘେର ବୁଲି ପାଣି ଭାର ନେଇ ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କାଉଡିଆ । କିଛି ଭକ୍ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଣି ଭାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କାଉଡିଆ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠଙ୍କୁ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଥର ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶୈବପୀଠରେ ଜଳଲାଗି କରିବି ।"
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଉଡିଆ ଭାର ନେଇ ଆସିଥିବା ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଇଚ୍ଛା କରି କାଉଡିଆ ଭାର ନେଇ ଯାଇପାରି ନଥିଲି । ମାତ୍ର ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି । ମୁଁ କେବେ ବେଶୀ ବାଟ ଚାଲି ନଥିଲି । ମାତ୍ର ଏଥର 40 କିମି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ।"
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଅନ୍ୟପଟେ ନଦୀରେ ଜଳ ସ୍ତର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାରିକେଡେ କରାଯାଇଛି । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ନଦୀ ଭିତରେ ଏବଂ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଟିମ୍ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର: ଖାଁ ଖାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କଟକଣା, କାଉଡ଼ିଆ ନିରାଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ