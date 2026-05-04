ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ ସବୁଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କୁନି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ମହୁଲପାଳ ନିଗମାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 4, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 5:26 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସବୁଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ (୧୮ ଇଞ୍ଚର ଛାତ୍ରୀ) ସୁନିତା ନାଏକ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ମହୁଲପାଳ ନିଗମାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ । ସେ ମୋଟ ୩୦୯ ନମ୍ବର ରଖି "ସି "(C) ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପାସ କରିଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍
ସୁନିତାଙ୍କ ଘର କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ସାରୁଆଳି ଗ୍ରାମର କଟା ସାହିରେ । ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାନପୁରା ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସୁନିତାଙ୍କ ବାପା ବିଷ୍ଣୁ ନାଏକଙ୍କର ଆଜକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଛି। ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁଟିକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମାଆ ସଞ୍ଜୁ।
ମାଆ ସଞ୍ଜୁ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ସଞ୍ଜୁକୁ ପିଲାବେଳୁ ସାଇକେଲରେ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡେ । ଏବେ ସେ ପାସ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ଝିଅ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ ’’ ।
ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲେ ସାନଭାଇ
ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ସୁନିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ । ସୁନିତାଙ୍କ ସଙ୍କେତରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିବା ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସୁନିତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛି । ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ନାଏକ ‘‘ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ କାନପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି । ସେ ଯାହା କହିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖି ଆସିଥିଲି । ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ମୁଁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛି ’’ ।
ଝିଅର ପାସରେ ପୁରା ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସମ୍ଭବ ପର ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବା ସରକାର ଏହି ୧୮ ଇଞ୍ଚ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ସୁନିତା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରି ପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ