କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟରେ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ
ଗ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଆଶଙ୍କା ।
Published : March 11, 2026 at 5:42 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: କମର୍ସିଆଲ LPG ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ପରେ ପୁରୀର ହୋଟେଲ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି । ଗ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ ସହରର ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ହୋଟେଲ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପୁରୀର ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ:
ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଅଳ୍ପ ସିଲିଣ୍ଡର ମହଜୁତ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେନେଇ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସହରରେ କେତେ ହୋଟେଲ ଅଛି ?
ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରରେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୬ଟି ବଡ଼ ହୋଟେଲ ରହିଛି । ଲଜିଂ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଓ ହୋମ ଷ୍ଟେକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆତିଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ରହିବା ସହ ହୋଟେଲ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।
ହୋଟେଲିୟର ଭବେଶ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ହୋଟେଲକୁ ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେସ୍ତୋରାଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ହୋଟେଲରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ ନଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କିପରି କରିବେ।’ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ହୋଟେଲିୟର ଭବେଶ ।
ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହୋଟେଲିୟର ଦେବାଶିଷ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ତେଣୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସୀମିତ ମେନୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସିବାରୁ ବିରତ ହେବେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ।
ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଏପଟେ ପୁରୀ ମୋଚିସାହି ଛକରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡେନ୍ ଗ୍ୟାସ ବିତରକ ଗୌରବ ପାଶୋରିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତଥାପି ମେଡିକାଲ, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି ।’ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବଭଳି ଚାଲିଛି ।
ଫନି ଦେଇଥିଲା ଦୁଃଖ:
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ୨୦୧୯ ମସିହାର ଫନି ବାତ୍ୟା ଓ ୨୦୨୦-୨୧ର କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପୁରୀର ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଭାରି କ୍ଷତି ସହିଥିଲା । ଏବେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଆଉଥରେ ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଚାପରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
