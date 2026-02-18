ୟୁନିଟ-୧ ମାର୍କେଟକୁ ବାଟ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି; ଜିଦରେ ଅଟଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀ
ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଠିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ । ତେଣେ ହାଟ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ସମସ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକ ।
Published : February 18, 2026 at 6:40 PM IST
Updated : February 18, 2026 at 6:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ-୧ ହାଟର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) ରାଜଧାନୀ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଠିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରାଜଧାନୀ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ଓ ମହାବୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ରାତିରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜଧାନୀ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ଓ ମହାବୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ନଚେତ୍ ଫାଶି ଦିଅ ବୋଲି ସେମାନେ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଉକ୍ତ ଜାଗାକୁ ଖାଲି କରାଯାଇ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ହଠାତ୍ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନାହିଁଁ ନ ଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ହାଟକୁ ଆସି ଗ୍ରାହକମାନେ ଫେରିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ରାଜଧାନୀ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଙ୍ଘ ରଖିଛି ୫ ଦାବି
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ୟୁନିଟ-୧ ହାଟ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଙ୍ଘ ବିଏମସି କମିଶନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି । ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ୫ଟି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ।
- ଉତ୍ତର ଦିଗର ୧ ନଂ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗର ୬ ନଂ ଓ ୭ ନଂ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାାଯାଉ ।
- ହାଟର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମହିଳା ଥାନାଠାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ।
- ହାଟର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଏମସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ ।
- ଯଦି ବିଏମସି ଦ୍ୱାରା ହାଟ ପାର୍କିଂକୁ ପରିଚାଳନା କରା ନଯିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ବପରି ହାଟ ମହାସଙ୍ଘକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ।
- ମୁଖ୍ୟ ହାଟର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଏମସି ଓ ଫାୟାର ଗାଡି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ୨୦ ଫୁଟ ଓସାର ରାସ୍ତା ରଖାଯାଉ ଓ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ।
ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାହକ
ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦନ ସାମଲ ଆଜି (ବୁଧବାର) ୟୁନିଟ-୧ ହାଟକୁ ଆସି ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣି ନ ଥିଲି । ଗ୍ଲାସ୍ କିଣିବାକୁ ଆସି ମୁଁ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲି," ବୋଲି ସେ କହିିଛନ୍ତି ।
ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅରାଜି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀ
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାବିି କରିଛନ୍ତି । ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମହାସଙ୍ଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହ ଧାରଣା ଦେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଏକ ମାସ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ବ୍ୟବସୟୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଏମସି ମେୟର ଆମକୁ ଡାକି ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ । ସେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଦିବାସୀ ପଡିଆକୁ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ମନା କରିଦେଲୁ । ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂର୍ବଭଳି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ । ୫୦ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଏଠାରେ ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛୁ । ବର୍ଷକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ୟୁଜର ଫି ବାବଦରେ ୧୨ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ନ ହେଲେ ଫାଶି ଦିଆଯାଉ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ । ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ ହେବ । ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲେ ରାଜରାାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"
ମାସେ ତଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ
ୟୁନିଟ-୧ ମାର୍କେଟରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଥା ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ୍ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
