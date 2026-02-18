ETV Bharat / state

ୟୁନିଟ-୧ ମାର୍କେଟକୁ ବାଟ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି; ଜିଦରେ ଅଟଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀ

ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଠିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ । ତେଣେ ହାଟ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ସମସ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକ ।

ୟୁନିଟ-୧ ମାର୍କେଟକୁ ବାଟ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି; ଜିଦରେ ଅଟଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀ
ୟୁନିଟ-୧ ମାର୍କେଟକୁ ବାଟ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି; ଜିଦରେ ଅଟଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 6:40 PM IST

|

Updated : February 18, 2026 at 6:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ-୧ ହାଟର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) ରାଜଧାନୀ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମସି) କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଠିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରାଜଧାନୀ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ଓ ମହାବୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ରାତିରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜଧାନୀ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ଓ ମହାବୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ନଚେତ୍ ଫାଶି ଦିଅ ବୋଲି ସେମାନେ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଉକ୍ତ ଜାଗାକୁ ଖାଲି କରାଯାଇ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ହଠାତ୍ ହାଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନାହିଁଁ ନ ଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ହାଟକୁ ଆସି ଗ୍ରାହକମାନେ ଫେରିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ରାଜଧାନୀ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଙ୍ଘ ରଖିଛି ୫ ଦାବି
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ୟୁନିଟ-୧ ହାଟ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଙ୍ଘ ବିଏମସି କମିଶନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି । ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ୫ଟି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ।

  1. ଉତ୍ତର ଦିଗର ୧ ନଂ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗର ୬ ନଂ ଓ ୭ ନଂ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାାଯାଉ ।
  2. ହାଟର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମହିଳା ଥାନାଠାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ।
  3. ହାଟର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଏମସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ ।
  4. ଯଦି ବିଏମସି ଦ୍ୱାରା ହାଟ ପାର୍କିଂକୁ ପରିଚାଳନା କରା ନଯିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ବପରି ହାଟ ମହାସଙ୍ଘକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ।
  5. ମୁଖ୍ୟ ହାଟର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଏମସି ଓ ଫାୟାର ଗାଡି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ୨୦ ଫୁଟ ଓସାର ରାସ୍ତା ରଖାଯାଉ ଓ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ।


ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାହକ
ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦନ ସାମଲ ଆଜି (ବୁଧବାର) ୟୁନିଟ-୧ ହାଟକୁ ଆସି ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣି ନ ଥିଲି । ଗ୍ଲାସ୍ କିଣିବାକୁ ଆସି ମୁଁ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲି," ବୋଲି ସେ କହିିଛନ୍ତି ।

ୟୁନିଟ-୧ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ।
ୟୁନିଟ-୧ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ । (ETV BHARAT ODISHA)
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ହାଟଦୈନିକ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସଭାପତି ତଥା ରାଜଧାାନୀ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଙ୍ଘର ସଭାପତି କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ନୁହେଁ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛୁ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଛୁ । ହାଟକୁ ବାଟ ଦରକାର, ହାଟକୁ ପାର୍କିଂ ଦରକାର । ୪୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ହାଟ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ହାଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି । ଆମ ହାଟରେ ୩୧୦୦ ପରିବା ଦୋକାନୀ ଓ ୧୫୦୦ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ୪୦୯ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ୧ ନଂ ଗେଟ୍, ୬ ନଂ ଓ ୭ ନଂ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସୁଥିବା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଉ । ହାଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ କରୁ । ହାଟକୁ ବାଟ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଏମସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ହାଟ ବନ୍ଦ କରଯିବ," ବୋଲି କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି ।
ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଠିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ । ତେଣେ ହାଟ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ସମସ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକ ।
ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉଠିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ । ତେଣେ ହାଟ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ସମସ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅରାଜି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀ
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୋକାନୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାବିି କରିଛନ୍ତି । ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମହାସଙ୍ଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହ ଧାରଣା ଦେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଏକ ମାସ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ବ୍ୟବସୟୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଏମସି ମେୟର ଆମକୁ ଡାକି ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ । ସେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଦିବାସୀ ପଡିଆକୁ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ମନା କରିଦେଲୁ । ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂର୍ବଭଳି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ । ୫୦ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଏଠାରେ ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛୁ । ବର୍ଷକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ୟୁଜର ଫି ବାବଦରେ ୧୨ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ନ ହେଲେ ଫାଶି ଦିଆଯାଉ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ । ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ ହେବ । ଏହା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲେ ରାଜରାାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"

ମାସେ ତଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ
ୟୁନିଟ-୧ ମାର୍କେଟରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଥା ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ୍ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚଢ଼ିଲା ବୁଲ ଡୋଜର; ମାଟିରେ ମିଶିଲା ୟୁନିଟ ୧ ହାଟ, ଆଜି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ଜଳିଗଲା 40ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ, ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ହାଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : February 18, 2026 at 6:50 PM IST

TAGGED:

UNIT 1 MARKET BHUBANESWAR
BMC UNIT 1 MARKET
BHUBANESWAR UNIT 1 MARKET CLOSED
UNIT 1 MARKET CLOSED
UNIT 1 MARKET CLOSED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.