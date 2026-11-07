ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶାଳକକୁ ମାରିଦେଲା ଭିଣୋଇ
Youth Shot Dead: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିର ସୋନୁ ନାୟକଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 7, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 8:10 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିର ସୋନୁ ନାୟକ (୨୨) । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସହ ବୋମାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ସୋନୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖୋକା ଓ ଫୁଟିଥିବା ବୋମାର କିଛି ଅଂଶ ଜବତ କରିଛି ।
ଭୋର ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୩୦ ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ଜୋନ୍-୪ ଏସିପି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି । ଏପରିକି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ । ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ମୃତ ସୋନୁ ନାୟକଙ୍କ ବାପା ଶଙ୍କର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପୁଅକୁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ । ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ମୋ ପୁଅ ରସୁଲଗଡ଼ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା । ୩ଟା ୩୦ ବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ କଲ ଯାଇଥିଲା ଯେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି । ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଗଲା । ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ । ପୋଲିସ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନାହିଁ । ସେମାନେ ୬ରୁ ୭ ଜଣ ଥିଲେ । ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ।"
ଶାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଭିଣୋଇ:
ସେପଟେ ଭିଏସଏସ୍ ନଗର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଭିଣୋଇ । ମୃତକ ହେଲେ ପଠାଣି ସାହୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଣୋଇ ସୁରେଶ ସିଂ ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ଅଛି । ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ତପୁ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୮ ଗିରଫ: ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲେ, ଅସାବଧାନତାରୁ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର