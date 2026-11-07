ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା, ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶାଳକକୁ ମାରିଦେଲା ଭିଣୋଇ

Youth Shot Dead: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିର ସୋନୁ ନାୟକଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

police at Incident place
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2026 at 6:58 AM IST

|

Updated : November 7, 2026 at 8:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିର ସୋନୁ ନାୟକ (୨୨) । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସହ ବୋମାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ସୋନୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖୋକା ଓ ଫୁଟିଥିବା ବୋମାର କିଛି ଅଂଶ ଜବତ କରିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ-ବୋମାମାଡ଼ (ETV Bharat)

ଭୋର ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୩୦ ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ଜୋନ୍-୪ ଏସିପି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି । ଏପରିକି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ।

Deceased Sonu Nayak
ମୃତଦ ସୋନୁ ନାୟକ (File Photo Special Arrangement)


ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ । ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"

police at Incident place
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ (ETV Bharat)

ମୃତ ସୋନୁ ନାୟକଙ୍କ ବାପା ଶଙ୍କର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପୁଅକୁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ । ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ମୋ ପୁଅ ରସୁଲଗଡ଼ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା । ୩ଟା ୩୦ ବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ କଲ ଯାଇଥିଲା ଯେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି । ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଗଲା । ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ । ପୋଲିସ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନାହିଁ । ସେମାନେ ୬ରୁ ୭ ଜଣ ଥିଲେ । ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ।"

The deceased's vehicle
ମୃତକଙ୍କ ଗାଡ଼ି (ETV Bharat)

ଶାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଭିଣୋଇ:

ସେପଟେ ଭିଏସଏସ୍ ନଗର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ଶାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଭିଣୋଇ । ମୃତକ ହେଲେ ପଠାଣି ସାହୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଣୋଇ ସୁରେଶ ସିଂ ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ଅଛି । ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।

BBSR Tarini Slum Murder
ତାରିଣୀ ବସ୍ତି ହତ୍ୟା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ତପୁ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୮ ଗିରଫ: ବନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ଖୁସିରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଥିଲେ, ଅସାବଧାନତାରୁ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି

ଧାନ ବିଲରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ, ପୋଲିସର ତନାଘନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : November 7, 2026 at 8:10 AM IST

TAGGED:

BHUBANESWAR MURDER
FIRING IN BHUBANESWAR
BOMBING IN BHUBANESWAR
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ
ବମିଖାଲ କଟକ ରୋଡ ହତ୍ୟା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.