ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର; ମିଳିଲାନି ବେଡ, ଚେୟାରରେ ଗଲା ଜୀବନ !
ରୋହିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦାୟୀ କିଏ ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ? ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ ସିଂ
Published : June 18, 2026 at 12:11 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରୋଗୀ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ମିଳିଲାନି ବେଡ୍, କି ମିଳିଲାନି ଚିକିତ୍ସା । ଶେଷରେ ଚେୟାର୍ ଉପରେ ହିଁ ଆଖି ବୁଜିଲେ । ଏଭଳି ଅତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ।
ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଛାତିଥରା ଘଟଣା-
ଘଟଣାଟି ଗତ ୧୪ ତାରିଖର । ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନା ଭିକାଝରନ ଗ୍ରାମର ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ରୋହିତ ଶବର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମା'ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ନିଜେ ରୋହିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଆଗଲା, ହେଲେ ବେଡ୍ ମିଳିଲାନି-
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁତର ରୋହିତଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ବେଡ୍ ମିଳିନଥିଲା । ମେଡିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ ଚେୟାର୍ରେ ବସାଇ ରୋହିତଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ । ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ ରୋହିତ । ଏପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାକୁତିମିନତି ହୋଇଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ । ଶେଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ସେହି ଚେୟାର ଉପରେ ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ରୋହିତ ।
ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲେ ରୋହିତ-
ରୋହିତ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲେ । ଏବେ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି । ରୋହିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅସହାୟ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ, ଦୁଇ କୁନି କୁନି ପୁଅ ଓ ରୋଗୀଣା ବିଧବା ମା ।
ମୃତ ରୋହିତ ଶବରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶବର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ମୋର ଶାଶୂଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ । ମୋର ସ୍ଵାମୀ ୩ ଦିନ ପରେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା । ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ଆମେ ୪ଟାରେ ଭବାନୀପାଟଣା ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲୁ । ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ନର୍ସ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ବେଡ ମାଗିବାରୁ ବେଡ୍ ନାହିଁ ତାମେ ବାହାରେ ଶୋଇପଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗାଇଥିଲେ ।
ମୃତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋହିତ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି କହି ନର୍ସ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଆମେ ଡାକି ଯିବାରୁ ନର୍ସ ମାନେ କାହିଁକି ବାରମ୍ୱାର ଡାକିବାକୁ ଆସୁଛ ବୋଲି କହିବା ସହ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଭୋର ୪ଟାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗାଇଥିଲେ ଯେ ଦିନ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ । ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତମେ ବୁର୍ଲା ନେଇ ଯାଅ । ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଲେଖିଥିଲେ । ଆମେ ଔଷଧ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୁର୍ବରୁ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ ।
ସେପଟେ ଏନେଇ ରୋହିତଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲଳିତ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ରୋହିତଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ରୋହିତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ । ତାଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ନମିଳିବାରୁ ଓ ମେଡିକାଲର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରରେ ବସାଇଲେ । ସକାଳ ୪ଟାରୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଡ୍ ମିଲିଲା ନାହିଁ । ଏତେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ ।"
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଡାମ୍ ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ୍ ଦେବେ । ତା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ବେଡର କଥା ନୁହେଁ ରୋଗୀ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିବି । ତେବେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ! ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି