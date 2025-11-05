ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା: ବାଇକ ପଛରେ ଟଣା ହେଲା କୁକୁର, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
କୁକୁରକୁ ବାଇକ୍ ପଛପଟେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ୱର: ପ୍ରକୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ବେଳେ ଅତିଘୃଣ୍ୟ ଓ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବସେ । ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏକ ମୃତ କୁକୁରକୁ ବାଇକ୍ ପଛପଟେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ:
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ପାର୍ଥ ପ୍ରୀତମ ଦାସ । ଚାନ୍ଦିପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏପରି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କୁକୁରକୁ ଏପରି ଘୋଷାରି ନେଉଥିବା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ । ଯୁବକ ଜଣକ କହିଥିଲେ,'କୁକୁରଟି ପାଗଳ ହୋଇ ମରି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି ଟାଣି ନିଆଯାଉଛି ।' ଏପରି ଅମାନବୀୟ ଓ ଦାୟିତ୍ବହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରି ପୋଲିସ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ନେଇଯାଇଥିଲେ:
ଏହି ମାମଲାକୁ ପୋଲିସ୍ ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ନେଇ ବାଇକ ନମ୍ବରରୁ ମାଲିକ ଏବଂ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ବୟଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । କୁକୁରଟିର ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏବଂ ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ଯୁବକ କୁକୁରକୁ ଏପରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ବୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଏପରି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ:
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଏକ କୁକୁରକୁ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯାହା ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଲିଖିତ ରାଜିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆନିମାଲ ୱେଲଫେଆର ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟା ସଂଗୀତା ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗାମୀ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
