ସୁନା ଝିଅ ଶିବାନୀ; ଆବୁଧାବିରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲେ
ଆବୁଧାବିରେ ଆୟୋଜିତ IUCN World Conservation Congress 2025ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିବାନୀ ପାଢୀ । ବିଶ୍ୱର ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଝିଅ ଶିବାନୀ ।
Published : October 29, 2025 at 8:32 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 8:39 PM IST
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚମକିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶିବାନୀ ପାଢୀ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନକୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା 23 ବର୍ଷର ଏଇ ଝିଅ ନିଜ ବିଚାରଧାରକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଖାଲି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଆବୁଧାବିରେ ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା IUCN World Conservation Congress 2025 । ଏଥିରେେ ବିଶ୍ୱର ୧୫ ଜଣ young change maker ଭାବେ ଭାରତରୁ ଏକମାତ୍ର ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶିବାନୀ । ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଶିବାନୀଙ୍କ କୃତୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜଣିବା ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ...
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଶିବାନୀ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଣେଶ ନଗର ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସୁଶ୍ରୀ ଶିବାନୀ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେ ସଂପର୍କିତ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରି କିଛି କରିବା ଲାଗି ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏ ଦିଗରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ନିଜ ସହରରୁ ରାଜ୍ୟ ପରେ ଦେଶ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଆବୁଧାବିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା IUCN World Conservation Congress 2025ରେ ସେ young changemaker ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ ଏକମାତ୍ର ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଯୋଗୁ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ।
IUCN (International Union for Conservation of Nature) ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବେଶ ସଂଗଠନ । ପ୍ରତି ୪ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି UCN କଂଗ୍ରେସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାୟ ୧୬୦ଟି ଦେଶର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି । ଏଥର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର ୧୫ ଜଣ “Young Changemakers” ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ ଶିବାନୀ ଏକ ମାତ୍ର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ “ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡଲଫିନ” ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ପୋଖରି ପରିଶୋଧନରୁ ସମୁଦ୍ରତଟ ସଫେଇ କରିବ ଶିବାନୀଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଟୁଲ ଯାହାର ନାମ Machine Learning-based Submarine Detection System । ଏହା ଜଳାଶୟ ଓ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସନ୍ଧାନ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିସେଫ୍ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଶିବାନୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଥିବା ଶିବାନୀ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନାମକୁ ସୁନାମ କରିପାରିଥିବା ବେଳେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସମୁଖରେ ଶିବାନୀ ନିଜର ସଫଳତା ଏବଂ ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୋଖରି ପରିଶୋଧନା ଅଭିଯାନ, ସମୁଦ୍ରତଟ ସଫେଇ, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ମାସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ “The Red Revolution”ରେ ଅନେକ ଯୁବକଯୁବତୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଶିବାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବା କୁହନ୍ତି ।
'ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଢେଇ ଦେଇଛି'
IUCN Congress ରୁ ଯୋଗଦାନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଶିବାନୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଛି ଓ ମୋ ହାତରେ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଧରେଇ ଦେଇଛି । ମୋ ସହର , ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଭଳି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନ୍ୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଏଭଳି ପରିବେଶ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶିବାନୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲି । ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଥିଲି ଯାହାରା ନାମ ‘ଡଲଫିନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ’ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟିଲିଜେନ୍ସ ଟେକ୍ନିଲୋଜି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ପ୍ରଶଂସିତ କରିଥିଲେ ।
ଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ-ଶିବାନୀ
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିବାନୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ । ମାତ୍ର ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତଥା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କିପରି ସହଯୋଗ କରି ପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏମସିଏର ଛାତ୍ରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ
ବେଶ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଶିବାନୀ । ଏମସିଏ ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବେଶ ଭଲ ଚାକିରୀ କରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଆପଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସମାଜର ଅବହେଳିତ, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି । ଏ ବୟସରେ ସେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟମିତ ଯାଇ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢଇଥାନ୍ତି । ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସେମିନାରମାନ ଆୟୋଜନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସନେତନ କରାଇଥାନ୍ତି ।
ସବୁରି ମୁହଁରେ ଶିବାନୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଶିବାନୀଙ୍କ ମା' ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଝିଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ବିଦେଶ ମାଟିରେ ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଆଜି ତାକୁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଶିବାନୀଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସ୍ନେହା ଗୌଡ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି । ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଟିମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପ ଡଲଫିନକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେୟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବର୍ଷାରାଣୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଶିବାନୀ ଯେପରି ସଫଳତା ପାଇଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଶିବାନୀଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାଜରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର
