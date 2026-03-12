ETV Bharat / state

ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ହସ୍ପିଟାଲରେ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଲେ ନବୀନ

ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କଲେ ନବୀନ । କହିଲେ "ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।"

SHERGARH BLOCK CHAIRMAN ATTAC
ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 8:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଆଇଜିକେସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଚିକିତ୍ସିତ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତାହାଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ହେଉନଥିବା ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ?

ଗତ (ମଙ୍ଗଳବାର ) ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଆଇଜିକେସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ଶରୀରରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାବଦରେ ନବୀନ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଟିମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।



ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଭିଆଇଛି । ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥା କଣ ନହେଉଥିବ । ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ସେହିପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଫସିରହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୁଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି । ଏହାକୁ ନଜର ନଦେଇ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଡା ବେପାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସେରଗଡ଼ ତାତିକୁ ନେଇ କଂପିଲା ଗୃହ; ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

KRUSHNA CHANDRA NAYAK ATTACK
GANJAM POLITICAL VIOLENCE
NAVEEN PATNAIK HOSPITAL VISIT
BJD PRESIDENT NAVEEN PATNAIK
SHERGARH BLOCK CHAIRMAN ATTAC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.