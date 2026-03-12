ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ହସ୍ପିଟାଲରେ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଲେ ନବୀନ
ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କଲେ ନବୀନ । କହିଲେ "ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।"
Published : March 12, 2026 at 8:27 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଆଇଜିକେସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଚିକିତ୍ସିତ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତାହାଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ହେଉନଥିବା ବୋଲି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ?
ଗତ (ମଙ୍ଗଳବାର ) ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଆଇଜିକେସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ଶରୀରରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାବଦରେ ନବୀନ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଟିମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଭିଆଇଛି । ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥା କଣ ନହେଉଥିବ । ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ସେହିପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଫସିରହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୁଁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି । ଏହାକୁ ନଜର ନଦେଇ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଡା ବେପାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା । "
