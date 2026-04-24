ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସହ ଲଢ଼ିଲା, ୩୦ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଲା: ସମ୍ମାନର ସହ 'କାଳି'କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ସାପଟି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା । ହେଲେ 'କାଳି' ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ସାପ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : April 24, 2026 at 8:38 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ବିଷାକ୍ତ ସାପ କବଳରୁ ୩୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା 'କାଳି' ନାମକ ଏକ ପୋଷା କୁକୁର । ଯେଉଁଠି ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଦେହ ଶିହରି ଉଠେ, ସେଇଠି ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ସାପକୁ ମାରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଲା 'କାଳି' । ଶେଷରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ 'କାଳି'ର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏପରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ରେଞ୍ଜ ତଥା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିହିରାକୁଳ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ।
ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଡିହିରାକୁଳ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ପଶି ଆସିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ବାହାରେ ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ । 'କାଳି' ନାମକ ଏକ କୁକୁର ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ 'କାଳି'କୁ ନିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ପୋଷା ମନେଇ ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ସାପଟି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ସାପ କାମୁଡାରେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ହେଲେ 'କାଳି' ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ସାପ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସାପ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା 'କାଳି' । ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପଟି ମଧ୍ୟ 'କାଳି'କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । 'କାଳି' ଶେଷରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପଟିକୁ ମାରିଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ସିନା, ହେଲେ ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ କାଳି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ମାନର ସହିତ କାଳି ର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାଟି ଏବେ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି,"ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା । ସେଇ ପାଖରେ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ । ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ନେଇ 'କାଳି' ଅନୁଭବ କରି ପାରିଥିଲା । ତିଳେ ମାତ୍ର ଡେରି ନ କରି ସାପ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ସାପଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିଲା 'କାଳି'। ହେଲେ ସାପଟି ମଧ୍ୟ 'କାଳି'କୁ ଚୋଟ ମାରି ଦେଇଥିଲା । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ 'କାଳି'ର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅଟେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା 'କାଳି' । ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି 'କାଳି' ର ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରା ଯାଇଥିଲା । ଆଉ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ 'କାଳି' ମନେ ରହିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତୃପକ୍ଷ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର