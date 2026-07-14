ETV Bharat / state

ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଦୁର୍ଘଟଣା; ମଦ ପିଇ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଇନ ଛାତ୍ର, କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଗଲେ ଜେଲ୍

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରଥ (୨୦) । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Shastrinagar accident; Law student was driving Mercedes under the influence of alcohol, went to jail after court case
ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଦୁର୍ଘଟଣା; ମଦ ପିଇ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ଆଇନ ଛାତ୍ର, କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଗଲେ ଜେଲ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 10:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଆଇନ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରଥ (୨୦) ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରଥ (୨୦) ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରଥ (୨୦) । (ETV Bharat Odisha)


ସେ ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଆଇନ ଛାତ୍ର । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସୌମ୍ୟ ଜଣେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ମଦ ପିଇ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ଆଇନ ଛାତ୍ର
ମଦ ପିଇ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ଆଇନ ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଟେଷ୍ଟ୍ ବେଳେ ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା

ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜୋନ୍-୧ ଏସିପି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏସି ମେକାନିକ୍ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସୌମ୍ୟ ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଗାଡି ଜବତ କରିଥିଲୁ । ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ୧୨୭ MG ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ଆମେ ପାଇଲୁ ।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏସି ମେକାନିକ୍ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏସି ମେକାନିକ୍ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)

ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୪୦ରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା

ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୪୦ ବେଳେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଶ୍ଵରୁ ଆଉଥିବା ମର୍ସିଡିଜ୍ କାରଟି ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୪୦ ବେଳେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୪୦ ବେଳେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ଦାମୀ କାର, ମର୍ସିଡିଜ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ମୃତଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଟ୍ରକ: ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ମୃତ, ମାଆ-ପୁଅ ଗୁରୁତର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR ROAD ACCIDENT
ଭୁବନେଶ୍ବର ଦୁର୍ଘଟଣା
BHUBANESWAR ACCIDENT CASE
MERCEDES ACCIDENT BHUBANESWAR
SASHTRI NAGAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.