ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଦୁର୍ଘଟଣା; ମଦ ପିଇ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଇନ ଛାତ୍ର, କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଗଲେ ଜେଲ୍
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରଥ (୨୦) । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 14, 2026 at 10:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଆଇନ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରଥ (୨୦) ।
ସେ ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଆଇନ ଛାତ୍ର । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସୌମ୍ୟ ଜଣେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଟେଷ୍ଟ୍ ବେଳେ ମଦ୍ୟପାନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜୋନ୍-୧ ଏସିପି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏସି ମେକାନିକ୍ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସୌମ୍ୟ ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଗାଡି ଜବତ କରିଥିଲୁ । ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର୍ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ୧୨୭ MG ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ଆମେ ପାଇଲୁ ।
ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୪୦ରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା
ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୪୦ ବେଳେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଛକ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଶ୍ଵରୁ ଆଉଥିବା ମର୍ସିଡିଜ୍ କାରଟି ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର