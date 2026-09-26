ETV Bharat / state

ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଛାଡ଼ି ରାୟଗଡ଼ା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ, 28 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଅପା

'ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକେ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳୁ' ଏହା ହିଁ 65 ବର୍ଷୀୟା ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Shantanu Apa, a beacon of hope for the Dongria Kondh tribe, has been spreading the light of education and inspiring dreams of a better life in remote areas for 28 years.
ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ସାହା ଶାନ୍ତନୁ ଅପା, ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ରାୟଗଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ, ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ବପ୍ନ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2026 at 5:26 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାୟଗଡ଼ା/ ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ମା' ହେଲେ ପାଠୋଇ, ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ'- ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ପାଥେୟ କରି ରାୟଗଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ସହରର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଓ ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି । ବୟସରେ ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥକି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି । ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଏହି ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର । 65 ବର୍ଷୀୟା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ନିଆରା ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।

୨୮ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା :
ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଘରୁ ବହି ବସ୍ତାନୀ ଧରି କିଛି ପିଲା ବାହାରି ଆସନ୍ତି । କାହା ହାତରେ ଖାତା ତ ଆଉ କାହା ହାତରେ ବହି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗା 'ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ପାଠଶାଳା' । 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ । ୧୯୯୮ ମସିହାରେ କସ୍ତୁରବା ଗ୍ରାମସେବା ବାଳବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ଖମ୍ବେଶୁ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା । ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଭାବ, ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତନୁ ଅପା ଏସବୁ ଆଗରେ ହାରି ଯାଇନଥିଲେ ।

ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଛାଡ଼ି ରାୟଗଡ଼ା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ, 28 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଅପା (ETV Bharat Odisha)

ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ:
ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଇନପୁର । ବାପା ବାଇଧର ମହାପାତ୍ର । ସହରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେବାର ପଥକୁ ବାଛିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ । ୧୯୯୮ ମସିହାରେ କସ୍ତୁରବା ଗ୍ରାମସେବା ବାଲବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ରାୟଗଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଖମ୍ବେଶୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି । ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରରୁ ସେ କେବେ ଶାନ୍ତନୁ ଅପା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେକଥା ସେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆଜି ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଅପା । ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ସହ ପାଠ ସହ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ।

The rugged hilly region of Rayagada
ରାୟଗଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଖମ୍ବେଶୁ ଗାଁ (ETV Bharat Odisha)

ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, "ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସଭିଏଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ବିକାଶର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା । ଏମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ହୋଇ ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିବା, ନିଶା ସେବନ ନକରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । "

ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଅପା :
କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ । ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା,ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା, ନିଶା ନିବାରଣ ଏବଂ ମଦ ବିରୋଧୀ ସଚେତନତା, ସମାଜର ଅନେକ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିନାହିଁ ଭଟ୍ଟା । ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖମ୍ବେଶୁ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ପିଲା ଆସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କସ୍ତୁରବା ଗ୍ରାମସେବା ବାଲବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜାଙ୍ଗିଡି, ବାଟିଗୁମ୍ମା, ଉପରଗୁମ୍ମା, ବଣ୍ଡଲୀ, ଗର୍ତ୍ତଲି ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ'ର ପିଲା ରହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।


ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ " ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ବୁଝାଇଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାରିବ। ମଦ ପିଇଲେ ଲୋକେ ଘୃଣା କରିବେ।"

Shantanu Apa with the children.
ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଅପା (ETV Bharat Odisha)

କସ୍ତୁରବା ଗ୍ରାମସେବା ବାଲବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ୧୯୬୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶାନ୍ତନୁ ଅପା ୧୯୯୮ରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାହା ଦେଖାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲା ଆଜି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ନିରବ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି ଖମ୍ବେଶୁର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କସ୍ତୁରବା ଗ୍ରାମସେବା ବାଲବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ।


ପିଲାଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା:
ସକାଳ ୬ରୁ ପିଲା ଆସି ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦିନ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢନ୍ତି । ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଦିନ 10ଟାରେ ପଢା ଶେଷ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ପିଇ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି । ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ପୁଣି ପଢନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟା'ରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି । ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ୭ରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ବୋଲି ଶାନ୍ତନୁ ଅପା କହିଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା:
ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସଂଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ପଳାଉଥିବା ବେଳେ, ଦୂର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି । ଆଗରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏବେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି । ବାପା ମା' ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି । କାରଣ କଥାରେ ଅଛି 'ମା' ହେଲେ ପାଠୋଇ, ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ' । ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବାର ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଜଣକ ପିଛା ୩୫୦ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ । ଏବେ ୫୫୦ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ।"

ମଣିଷ ଗଢୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଅପା:
ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁବାସିନି ୱାଡକା କହିଛନ୍ତି, "୧୯୯୮ ମସିହାରେ ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ସହ କସ୍ତୁରବା ଗ୍ରାମସେବା ବାଲବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲୁ । ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଝିଅଙ୍କୁ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ରାଜି ହେଉ ନଥିଲେ । କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖି ପାଠ ପଢାଇଥିଲୁ । "

ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଶାନ୍ତନୁ ଅପା ଯେତେବେଳେ ଖମ୍ବେଶୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଦ୍ୱିଧା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା । ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘର ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପରିବାର ରାଜି ହେଉନଥିଲେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ । ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେ ଭାବିନଥିବେ, ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦିନେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଜି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପରିବାର ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ । ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିବା କିଛି ଝିଅ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ।

ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସ୍ନେହା କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପଢୁଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଜି କରୁଛି । ବାପା ଓ ମା' ଉଭୟ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଛୋଟବେଳେ ମୋତେ ଓ ମୋ ଭାଇକୁ ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇଯାଆନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ । ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କିମ୍ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ତେଣୁ ଶାନ୍ତନୁ ଅପା ଆମ ଭଳି ଅନେକଙ୍କ ସାହାରା ସାଜିଥିଲେ । ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ବାଟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛୁ ।"

" ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଦାବି ନାହିଁ । ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଲୋକେ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳୁ", ଏହା ହିଁ ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ରାୟଗଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି । ସେହି ଅନାଲୋଚିତ କାହାଣୀ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । କାରଣ ୨୮ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ପଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତନୁ ଅପାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପଶୁ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ଦୁର୍ଗା; ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ

OSWAS 3.0 ଟେଣ୍ଡର ଜିତିଲା TCS; ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ିହେବ AI

ପେଶା ଶ୍ରମିକ, ନିଶା ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ, କୋରାପୁଟର ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ଭୂଷଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAYAGADA DONGARIA KANDHA EDUCATION
ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ସମାଜସେବୀ
ରାୟଗଡ଼ା ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ
ରାୟଗଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷା
SHANTANU MAHAPATRA SOCIAL WORKER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.