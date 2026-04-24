ବିଡିଏର ଶାମପୁର ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ;ସ୍ୱର ଉଠାଇଲା ମୋକିମଙ୍କ ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, କରିବ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ମାମଲା

ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଥିବାସତ୍ତ୍ୱେ ବିଡିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ । ଏନେଇ ଦଳ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ମାମଲା କରିବ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

shampur demolition by bda
ବିଡିଏର ଶାମପୁର ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ;ସ୍ୱର ଉଠାଇଲା ମୋକିମଙ୍କ ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 7:11 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାମପୁର ଭୁଦାନ ଜମି ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଡିଏର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ।
ସାଧାରଣ ଜନତା ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି । ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛି । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀରେ ଭୂଦାନ ଜମିରେ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛି ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି।

ଭୁଦାନରେ ପାଇଥିବା ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ବିଡିଏ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାମପୁର ମୌଜାରେ ଭୁଦାନରେ ଜମି ପାଇଥିବା ଜମି ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି।

ସ୍ୱର ଉଠାଇଲା ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ

ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କହିଛି, ଦାନ ଆକାରରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱକୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା । ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଡିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଶାମପୁର ମୌଜାରେ ୮୦ ଏକର ଭୂଦାନ ଜମି ରହିଛି । ୩୮ଟି ପରିବାରକୁ ଏହି ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଭୁଦାନ ଯଜ୍ଞ ସମିତି ଏହି ଜମି କଟକର ଶାଉଳୀ ରାମ୍ ମୋଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୪-୧-୧୯୫୩ରେ ଏହା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗରିବ ଏବଂ ଦଳିତ ଲୋକ ଥିଲେ ‌।

ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛି ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞ ସମିତି ‌। ରାଜସ୍ବ ପର୍ସଦ ବି ଚିଠି ଦେଇଛି। ହେଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କୈଣସି ଜବାବ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଜମି ପାଇଥିବା ଲୋକେ ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷ ବାସ କରି ରହୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର କହିଲେ, ସେ ଜମି ଆମର। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ବିଡିଏକୁ କହିଲା, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଆଣ। ଏବେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ବଢୁଛି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପକୁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର । ଏ ଜମି ଯଦି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭୁଦାନ ଯଜ୍ଞ ସମିତିକୁ ଫେରିବ। ସରକାରୀ ଖାତାକୁ କେମିତି ଫେରିବ ? ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଡିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି।'

ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ମାମଲା କରିବ

ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଏ ଜମି ବିବାଦୀୟ ରହିଛି। ତେଣୁ କୈଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଡିଏ ଏଠାରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାର କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ ଲଢନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ମାମଲା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ।

ସେପଟେ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ନିଜର କୋହ ସମ୍ବରଣ କରି ନପାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ଭୂଦାନ ଜମି ସତ୍ଵାଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଅଛି ବୋଲି କହିଲୁ । ହେଲେ ବିଡିଏ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ । ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡିଗଲା ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେମିତି ରହିବୁ। ଆମେ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଏ ଜାଗା ପାଇଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜମି ବିବରଣୀ କାଗଜ ପତ୍ର ରହିଛି। ହେଲେ ବିଡିଏ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା।

ସୂଚନା ଥାଉ କି ,ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଶାମପୁରରେ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଜବର ଦଖଲ ଉଛେଦ କରାଯାଉଛି । କିଛି ଦିନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ ଘର, ବାରି,ବଗିଚା ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରି ଜମିକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନୂତନ ଦଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

